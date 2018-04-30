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Номер извещения
ГП705205
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Продажа Светильник Kolarz серия "Empire" модель С812.843/150 с подвесами spectra SW, 16+22, золото 24К E 27,D1 50 cm, H 10 5 cm Размеры Высота 105 см, Диаметр 150 см Экран или стекло SPECTRA Swarovski Экран (абажур) H(D) Мощность основной лампы составляет 60Вт, цоколь типа E14. Количество источников света в модели Kolarz C812.843/150 Empire – 43шт. Люстра подключается от сети 220в. Светильник Kolarz C812.843/150 Empire обладает степенью пылевлагозащиты IP20, которая обеспечивает защиту поверхности осветительного прибора от сознательного контакта с пальцами и предметами с подобными параметрами. Производитель Австрия, Коларц
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
05.05.2017 15:32
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Ташкентская, д. 3, корп.3, литера Б
Почтовый адрес
196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Ташкентская, д. 3, корп.3, литера Б
Контактный телефон
+7 812 429-09-66 доб. 2851
Факс
+7 812 429-09-66
Адрес электронной почты
BurchitsIG@sgc.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бурчиц Ирина Геннадьевна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Продажа Светильник Kolarz серия "Empire" модель С812.843/150 с подвесами spectra SW, 16+22, золото 24К E 27,D1 50 cm, H 10 5 cm Размеры Высота 105 см, Диаметр 150 см Экран или стекло SPECTRA Swarovski Экран (абажур) H(D) Мощность основной лампы составляет 60Вт, цоколь типа E14. Количество источников света в модели Kolarz C812.843/150 Empire – 43шт. Люстра подключается от сети 220в. Светильник Kolarz C812.843/150 Empire обладает степенью пылевлагозащиты IP20, которая обеспечивает защиту поверхности осветительного прибора от сознательного контакта с пальцами и предметами с подобными параметрами. Производитель Австрия, Коларц
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.04.2018 18:00 GMT +330.04.2018 18:0030.04.2018 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705205Дата и время окончания срока приема заявок Продажа Светильник Kolarz серия "Empire" модель С812.843/150 с подвесами spectra SW, 16+22, золото 24К E 27,D1 50 cm, H 10 5 cm Размеры Высота 105 см, Диаметр 150 см Экран или стекло SPECTRA Swarovski Экран (абажур) H(D) Мощность основной лампы составляет 60Вт, цоколь типа E14. Количество источников света в модели Kolarz C812.843/150 Empire – 43шт. Люстра подключается от сети 220в. Светильник Kolarz C812.843/150 Empire обладает степенью пылевлагозащиты IP20, которая обеспечивает защиту поверхности осветительного прибора от сознательного контакта с пальцами и предметами с подобными параметрами. Производитель Австрия, КоларцСанкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
30.04.2018 18:0030.04.2018 18:0030.04.2018 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705205Дата и время вскрытия заявок Продажа Светильник Kolarz серия "Empire" модель С812.843/150 с подвесами spectra SW, 16+22, золото 24К E 27,D1 50 cm, H 10 5 cm Размеры Высота 105 см, Диаметр 150 см Экран или стекло SPECTRA Swarovski Экран (абажур) H(D) Мощность основной лампы составляет 60Вт, цоколь типа E14. Количество источников света в модели Kolarz C812.843/150 Empire – 43шт. Люстра подключается от сети 220в. Светильник Kolarz C812.843/150 Empire обладает степенью пылевлагозащиты IP20, которая обеспечивает защиту поверхности осветительного прибора от сознательного контакта с пальцами и предметами с подобными параметрами. Производитель Австрия, КоларцСанкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
03.05.2018 18:0003.05.2018 18:0003.05.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705205Подведение итогов не позднее Продажа Светильник Kolarz серия "Empire" модель С812.843/150 с подвесами spectra SW, 16+22, золото 24К E 27,D1 50 cm, H 10 5 cm Размеры Высота 105 см, Диаметр 150 см Экран или стекло SPECTRA Swarovski Экран (абажур) H(D) Мощность основной лампы составляет 60Вт, цоколь типа E14. Количество источников света в модели Kolarz C812.843/150 Empire – 43шт. Люстра подключается от сети 220в. Светильник Kolarz C812.843/150 Empire обладает степенью пылевлагозащиты IP20, которая обеспечивает защиту поверхности осветительного прибора от сознательного контакта с пальцами и предметами с подобными параметрами. Производитель Австрия, КоларцСанкт-Петербург
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
03.05.201803.05.2018 18:0003.05.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705205Подведение итогов не позднее Продажа Светильник Kolarz серия "Empire" модель С812.843/150 с подвесами spectra SW, 16+22, золото 24К E 27,D1 50 cm, H 10 5 cm Размеры Высота 105 см, Диаметр 150 см Экран или стекло SPECTRA Swarovski Экран (абажур) H(D) Мощность основной лампы составляет 60Вт, цоколь типа E14. Количество источников света в модели Kolarz C812.843/150 Empire – 43шт. Люстра подключается от сети 220в. Светильник Kolarz C812.843/150 Empire обладает степенью пылевлагозащиты IP20, которая обеспечивает защиту поверхности осветительного прибора от сознательного контакта с пальцами и предметами с подобными параметрами. Производитель Австрия, КоларцСанкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Продажа Светильник Kolarz серия "Empire" модель С812.843/150 с подвесами spectra SW, 16+22, золото 24К E 27,D1 50 cm, H 10 5 cm Размеры Высота 105 см, Диаметр 150 см Экран или стекло SPECTRA Swarovski Экран (абажур) H(D) Мощность основной лампы составляет 60Вт, цоколь типа E14. Количество источников света в модели Kolarz C812.843/150 Empire – 43шт. Люстра подключается от сети 220в. Светильник Kolarz C812.843/150 Empire обладает степенью пылевлагозащиты IP20, которая обеспечивает защиту поверхности осветительного прибора от сознательного контакта с пальцами и предметами с подобными параметрами. Производитель Австрия, Коларц
Начальная цена
800 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
4 шт
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Москва, Спартаковская пл., д 1/7, стр. 5Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГСП-СКЛАД
Все закупки и тендеры ГСП-СКЛАД
Адрес местонахождения
196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Ташкентская, д. 3, корп.3, литера Б
27
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 4
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