Продажа Светильник Kolarz серия "Empire" модель С812.843/150 с подвесами spectra SW, 16+22, золото 24К E 27,D1 50 cm, H 10 5 cm Размеры Высота 105 см, Диаметр 150 см Экран или стекло SPECTRA Swarovski Экран (абажур) H(D) Мощность основной лампы составляет 60Вт, цоколь типа E14. Количество источников света в модели Kolarz C812.843/150 Empire – 43шт. Люстра подключается от сети 220в. Светильник Kolarz C812.843/150 Empire обладает степенью пылевлагозащиты IP20, которая обеспечивает защиту поверхности осветительного прибора от сознательного контакта с пальцами и предметами с подобными параметрами. Производитель Австрия, Коларц

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП705205 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Продажа Светильник Kolarz серия "Empire" модель С812.843/150 с подвесами spectra SW, 16+22, золото 24К E 27,D1 50 cm, H 10 5 cm Размеры Высота 105 см, Диаметр 150 см Экран или стекло SPECTRA Swarovski Экран (абажур) H(D) Мощность основной лампы составляет 60Вт, цоколь типа E14. Количество источников света в модели Kolarz C812.843/150 Empire – 43шт. Люстра подключается от сети 220в. Светильник Kolarz C812.843/150 Empire обладает степенью пылевлагозащиты IP20, которая обеспечивает защиту поверхности осветительного прибора от сознательного контакта с пальцами и предметами с подобными параметрами. Производитель Австрия, Коларц Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГСП-СКЛАД

Все закупки и тендеры ГСП-СКЛАД Юридический адрес 196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Ташкентская, д. 3, корп.3, литера Б Почтовый адрес 196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Ташкентская, д. 3, корп.3, литера Б Контактный телефон +7 812 429-09-66 доб. 2851 Факс +7 812 429-09-66 Адрес электронной почты BurchitsIG@sgc.ru Ф.И.О. контактного лица Бурчиц Ирина Геннадьевна Место рассмотрения предложений Санкт-Петербург Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город Ключевые слова: кран

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