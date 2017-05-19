Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Обустройство кустовой площадки NP-1. Очередь 4»

    Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Обустройство кустовой площадки NP-1. Очередь 4»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.05.2017 17:0019.05.2017 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705208Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Обустройство кустовой площадки NP-1. Очередь 4»Северо-ВосточныйПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП705208

    Уникальный номер закупки

    ОТ-1609/010/КС

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Обустройство кустовой площадки NP-1. Очередь 4»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Способ реализации

    Дата публикации

    05.05.2017 15:54

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Договор прил 6

    Договор прил 7

    Инструкция

    Анкета

    Договор

    Договор прил 1

    Договор прил 2

    Договор прил 3

    Договор прил 4

    Договор прил 5

    Договор прил 8

    Договор прил 11

    Договор прил 12

    Договор прил 14

    Договор прил 15

    Договор прил 16

    Договор прил Б

    РД

    Изменения в извещении

    ТЗ

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-ДОБЫЧА ХАРЬЯГА
    Все закупки и тендеры ЗНДХ

    Юридический адрес

    125047, Российская Федерация, Москва, Замоскворецкий, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 3

    Почтовый адрес

    115054, Российская Федерация, Москва, ЦАО, Павелецкая площадь, дом 2 строение 3

    Контактный телефон

    +7 495 748-64-24

    Факс

    +7 495 739-01-60

    Адрес электронной почты

    SPozdyshev@nestro.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Поздышев Сергей Васильевич

    Место рассмотрения предложений

    Северо-Восточный

    Ключевые слова:

    нефть

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Обустройство кустовой площадки NP-1. Очередь 4»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705208Подведение итогов не позднее Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Обустройство кустовой площадки NP-1. Очередь 4»Северо-Восточный

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Обустройство кустовой площадки NP-1. Очередь 4»

    Начальная цена

    172 477 129,28

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с закупочной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с закупочной документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с закупочной документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-ДОБЫЧА ХАРЬЯГА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЗНДХ
    Все закупки и тендеры ЗНДХ

    Адрес местонахождения

    125047, Российская Федерация, Москва, Замоскворецкий, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 3

    115054, Российская Федерация, Москва, ЦАО, Павелецкая площадь, дом 2 строение 3

    Классификатор ОКПД2

    43.29.19.190

    Работы монтажные прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Обустройство кустовой площадки NP-1. Очередь 4»"

    Кол-во: 0

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Попозиционная № АП013847
    Выполнение строительно-монтажных работ по Дожимной компрессорной станции на объекте строительства «Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ» для нужд АО «Газстройпром».
    Выполнение строительно-монтажных работ по Дожимной компрессорной станции на объекте...
    591764
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 10:00(GMT+03:00)
    3 604 279 126
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
    Запрос предложений № ГП136636
    Проведение технического перевооружения на объекте строительства: «ГКП УНТС: Установка подготовки питьевой воды Q=110м3/сут (ЗДАНИЕ)" (инв.№ Т00009108), "ГКП УНТС: Установка подготовки питьевой воды Q=110м3/сут (ОБОРУДОВАНИЕ)" (инв.№ Т00009230)
    Проведение технического перевооружения на объекте строительства: «ГКП УНТС: Установка...
    578557
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 14:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    ОПТИМА ФИНАНС
    Попозиционная № ГП129353
    Монтаж электрических и слаботочных систем, Этап 11 и 15, для нужд АО "МРТС".
    Монтаж электрических и слаботочных систем, Этап 11 и 15, для нужд АО "МРТС".
    486874
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.06.2021 17:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    2
    Регион:
    Москва
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
    Попозиционная № ГП070535
    Выполнение комплекса работ по устройству площадки ВЗиС (Иркутская область, Киринский район, правый берег р.Лена)
    Выполнение комплекса работ по устройству площадки ВЗиС (Иркутская область, Киринский район,...
    406772
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    25.11.2020 14:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить