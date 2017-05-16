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Номер извещения
ГП705200
Уникальный номер закупки
32/ГЭС Белгород/ЗПэ
Наименование закупки
Поставка ППЦТ - 36 для транспортировки опасных грузов 2-го класса опасности (сжиженный углеводородный газ ) для ООО «ГЭС Белгород»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
05.05.2017 15:07
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
308017, Российская Федерация, Белгородская область, Белгород, Разуменская, 1
Почтовый адрес
308017, Российская Федерация, Белгородская область, Белгород, Разуменская, 1
Контактный телефон
+7 4722 73-93-00 доб. 1133
Факс
+7 4722 73-93-01
Адрес электронной почты
i.razorenov@belgorod.gazpromlpg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Разоренов Иван Владимирович
Место рассмотрения предложений
Белгород
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Поставка ППЦТ - 36 для транспортировки опасных грузов 2-го класса опасности (сжиженный углеводородный газ ) для ООО «ГЭС Белгород»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.05.2017 16:00 GMT +316.05.2017 16:0016.05.2017 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705200Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ППЦТ - 36 для транспортировки опасных грузов 2-го класса опасности (сжиженный углеводородный газ ) для ООО «ГЭС Белгород»Белгород
Дата и время вскрытия заявок
16.05.2017 16:0016.05.2017 16:0016.05.2017 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705200Дата и время вскрытия заявок Поставка ППЦТ - 36 для транспортировки опасных грузов 2-го класса опасности (сжиженный углеводородный газ ) для ООО «ГЭС Белгород»Белгород
Подведение итогов не позднее
26.05.2017 16:0026.05.2017 16:0026.05.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705200Подведение итогов не позднее Поставка ППЦТ - 36 для транспортировки опасных грузов 2-го класса опасности (сжиженный углеводородный газ ) для ООО «ГЭС Белгород»Белгород
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка ППЦТ - 36 для транспортировки опасных грузов 2-го класса опасности (сжиженный углеводородный газ ) для ООО «ГЭС Белгород»
Начальная цена
6 522 500,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно ТЗРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГЭС Белгород
Все закупки и тендеры ГЭС Белгород
Адрес местонахождения
308017, Российская Федерация, Белгородская область, Белгород, Разуменская, 1
45.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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