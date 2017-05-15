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    Главная / Торги / Запрос ценовых предложений на ЛИСТ ПН-О 160х1600х6000 ГОСТ 19903-74 / 45-ДК1 ГОСТ 1577-93, объем 12,058 тонн

    Запрос ценовых предложений на ЛИСТ ПН-О 160х1600х6000 ГОСТ 19903-74 / 45-ДК1 ГОСТ 1577-93, объем 12,058 тонн

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.05.2017 14:3015.05.2017 14:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705196Дата и время окончания срока приема заявок Согласно заявкеКолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП705196

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос ценовых предложений на ЛИСТ ПН-О 160х1600х6000 ГОСТ 19903-74 / 45-ДК1 ГОСТ 1577-93, объем 12,058 тонн

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    05.05.2017 14:49

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    заявка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-83-72

    Факс

    Адрес электронной почты

    Anastasiya.Komarnitskaya@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Комарницкая Анастасия Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Согласно заявке

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.05.2017 14:30 GMT +315.05.2017 14:3015.05.2017 14:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705196Дата и время окончания срока приема заявок Согласно заявкеКолпино

    Дата и время вскрытия заявок

    15.05.2017 14:3015.05.2017 14:3015.05.2017 14:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705196Дата и время вскрытия заявок Согласно заявкеКолпино

    Подведение итогов не позднее

    19.05.2017 09:0019.05.2017 09:0019.05.2017 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705196Подведение итогов не позднее Согласно заявкеКолпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.05.201719.05.2017 09:0019.05.2017 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705196Подведение итогов не позднее Согласно заявкеКолпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Согласно заявке

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно заявке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно заявкеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно заявке

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    24.10.31.000

    Прокат листовой горячекатаный из нелегированных сталей, без дополнительной обработки, шириной не менее 600 мм

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ЛИСТ ПН-О 160х1600х6000 ГОСТ 19903-74 / 45-ДК1 ГОСТ 1577-93"

    Кол-во: 0

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