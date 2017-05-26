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Номер извещения
31705093691
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Конкурс на право заключения договора на оказание услуг по изготовлению полиграфической продукции для нужд ПАО «НПО «Алмаз»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Способ реализации
Дата публикации
05.05.2017 14:59
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125190, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 80К16,
Почтовый адрес
125190, г. Москва77, пр-кт Ленинградский 80, 16
Контактный телефон
+7 499 940-02-22 доб. 7833
Факс
+7 499 940-09-99
Адрес электронной почты
tender@gskb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Богатов Николай Евгеньевич
Место рассмотрения предложений
Москва, Ленинградский проспект, д. 80, корпус 16
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по изготовлению полиграфической продукции
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.05.2017 09:30 GMT +326.05.2017 09:3026.05.2017 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705093691Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по изготовлению полиграфической продукцииМосква, Ленинградский проспект, д. 80, корпус 16
Дата и время вскрытия заявок
26.05.2017 09:30GMT +326.05.2017 09:3026.05.2017 09:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705093691Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по изготовлению полиграфической продукцииМосква, Ленинградский проспект, д. 80, корпус 16
Дата окончания срока рассмотрения заявок
02.06.201702.06.2017 23:0002.06.2017 23:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31705093691Дата окончания срока рассмотрения заявок Оказание услуг по изготовлению полиграфической продукцииМосква, Ленинградский проспект, д. 80, корпус 16
Подведение итогов не позднее
02.06.2017 23:0002.06.2017 23:0002.06.2017 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705093691Подведение итогов не позднее Оказание услуг по изготовлению полиграфической продукцииМосква, Ленинградский проспект, д. 80, корпус 16
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по изготовлению полиграфической продукции
Начальная цена
2 775 657,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с положениями документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с положениями документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО НПО АЛМАЗ
Все закупки и тендеры ПАО НПО АЛМАЗ
Адрес местонахождения
125190, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 80К16,
125190, г. Москва77, пр-кт Ленинградский 80, 16
18.1
18.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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