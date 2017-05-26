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Номер извещения
31705093664
Уникальный номер закупки
377/60-А
Наименование закупки
Открытый аукцион в электронной форме (аукцион на понижение) на право заключения договора на поставку строительных материалов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
05.05.2017 14:57
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,
Почтовый адрес
620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18
Контактный телефон
+7 343 327-60-66
Факс
+7 343 331-17-97
Адрес электронной почты
zakupki@zik.ru
Ф.И.О. контактного лица
Венцель Татьяна Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка строительных материалов
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.05.2017 06:00 GMT +326.05.2017 06:0026.05.2017 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705093664Дата и время окончания срока приема заявок Поставка строительных материаловЕкатеринбург
Дата окончания срока рассмотрения заявок
09.06.2017 16:0009.06.2017 16:0009.06.2017 16:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31705093664Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка строительных материаловЕкатеринбург
Дата и время проведения
13.06.2017 11:0013.06.2017 11:0013.06.2017 11:00Europe/MoscowДата и время проведения 31705093664Дата и время проведения Поставка строительных материаловЕкатеринбург
Подведение итогов не позднее
14.06.2017 16:0014.06.2017 16:0014.06.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705093664Подведение итогов не позднее Поставка строительных материаловЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка строительных материалов
Начальная цена
911 092,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
18 221,85 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 комплект
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Покупатель самостоятельно забирает Товар со склада Поставщика (Перевозчика) в г. Екатеринбург.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО МЗИК
Все закупки и тендеры ПАО МЗИК
Адрес местонахождения
620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,
620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18
22.23.19.000
22.23
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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