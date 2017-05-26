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Номер извещения
31705093659
Уникальный номер закупки
383/60-А
Наименование закупки
Открытый аукцион в электронной форме (аукцион на понижение) на право заключения договора на специальной одежды.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
05.05.2017 14:57
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,
Почтовый адрес
620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18
Контактный телефон
+7 343 327-60-66
Факс
+7 343 331-17-97
Адрес электронной почты
zakupki@zik.ru
Ф.И.О. контактного лица
Венцель Татьяна Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Закупки и тендеры Уборы головные защитные; ручки и карандаши, доски, печати, штемпели для датирования, запечатывания или нумерации; ленты для пишущих машинок, штемпельные подушки
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка специальной одежды
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.05.2017 06:00 GMT +326.05.2017 06:0026.05.2017 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705093659Дата и время окончания срока приема заявок Поставка специальной одеждыЕкатеринбург
Дата окончания срока рассмотрения заявок
02.06.2017 16:0002.06.2017 16:0002.06.2017 16:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31705093659Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка специальной одеждыЕкатеринбург
Дата и время проведения
05.06.2017 11:0005.06.2017 11:0005.06.2017 11:00Europe/MoscowДата и время проведения 31705093659Дата и время проведения Поставка специальной одеждыЕкатеринбург
Подведение итогов не позднее
13.06.2017 11:2013.06.2017 11:2013.06.2017 11:20Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705093659Подведение итогов не позднее Поставка специальной одеждыЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка специальной одежды
Начальная цена
1 323 398,90
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
13 233,99 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
628 шт.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
на склад Покупателя: ПАО «МЗИК» 620017 г. Екатеринбург, проспект Космонавтов,18.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО МЗИК
Все закупки и тендеры ПАО МЗИК
Адрес местонахождения
620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,
620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18
32.99.11.140
32.99.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 628
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