Запрос ценовых котировок на право заключения договора на поставку модельного комплекта "станина" в июне 2017

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Цена должна быть с учетом стоимости доставки и упаковки без НДС. В случае несвоевременной поставки Покупатель вправе предъявить Поставщику требование об уплате пени в размере 0,7% за каждый день просрочки, начиная с 1-го по 14-день просрочки включительно, с 15-го дня просрочки по дату фактического исполнения обязательства включительно – в размере 1,0%, но не более 50% от стоимости несвоевременно поставленного товара. Неустойка за просрочку срока поставки подлежит зачету при окончательном расчете Условия оплаты: отсрочка 60 дней по факту поставки.