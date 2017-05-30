www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП705180
Уникальный номер закупки
53
Наименование закупки
Запрос ценовых котировок на право заключения договора на поставку модельного комплекта "станина" в июне 2017
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
05.05.2017 14:10
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 911 111-44-95
Факс
+7 812 322-80-07
Адрес электронной почты
Mariya.Shumnova1@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Шумнова Мария Антоновна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Запрос ценовых котировок на право заключения договора на поставку модельного комплекта "станина" в июне 2017
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.05.2017 16:00 GMT +330.05.2017 16:0030.05.2017 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705180Дата и время окончания срока приема заявок Запрос ценовых котировок на право заключения договора на поставку модельного комплекта "станина" в июне 2017Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
30.05.2017 16:0030.05.2017 16:0030.05.2017 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705180Дата и время вскрытия заявок Запрос ценовых котировок на право заключения договора на поставку модельного комплекта "станина" в июне 2017Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
02.06.2017 16:0002.06.2017 16:0002.06.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705180Подведение итогов не позднее Запрос ценовых котировок на право заключения договора на поставку модельного комплекта "станина" в июне 2017Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запрос ценовых котировок на право заключения договора на поставку модельного комплекта "станина" в июне 2017
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
одна шт.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ООО «ОМЗ-Спецсталь», Российская Федерация, 196650, Санкт-Петербург, г. Колпино, Ижорский завод, д. б/н.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ОМЗ-Спецсталь
Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
16.23.99.000
Документация лота
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.