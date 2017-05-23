Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Условия оплаты: безналичный расчет осуществляется в течение 60 календарных дней с даты исполнения обязательств по поставке Товара условия поставки товаров: в течение периода с момента заключения договора до 31 декабря 2017 года; график исполнения договора: Поставка осуществляется партиями по предварительной заявке Покупателя в течение 15 календарных дней с момента подачи заявки.