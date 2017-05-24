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Номер извещения
ГП705193
Уникальный номер закупки
007/ГГЭС/05.05.2017/ОЗПэ/55-02
Наименование закупки
Оказание информационных услуг по технической поддержке и сопровождению корпоративной сервисной шины и системы нормативно-справочной информации
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
05.05.2017 14:45
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197022, Санкт-Петербург, , Санкт-Петербург, Профессора Попова, 37, литер Щ
Почтовый адрес
117647, Москва, , Москва, Профсоюзная, 125
Контактный телефон
+7 495 777-77-97 доб. 1243
Факс
+7 495 777-97-40
Адрес электронной почты
p.sulima@gazpromlpg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сулима Полина Валерьевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание информационных услуг по технической поддержке и сопровождению корпоративной сервисной шины и системы нормативно-справочной информации
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.05.2017 12:00 GMT +324.05.2017 12:0024.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705193Дата и время окончания срока приема заявок Оказание информационных услуг по технической поддержке и сопровождению корпоративной сервисной шины и системы нормативно-справочной информацииМосква
Дата и время вскрытия заявок
24.05.2017 12:0024.05.2017 12:0024.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705193Дата и время вскрытия заявок Оказание информационных услуг по технической поддержке и сопровождению корпоративной сервисной шины и системы нормативно-справочной информацииМосква
Подведение итогов не позднее
08.06.2017 16:0008.06.2017 16:0008.06.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705193Подведение итогов не позднее Оказание информационных услуг по технической поддержке и сопровождению корпоративной сервисной шины и системы нормативно-справочной информацииМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание информационных услуг по технической поддержке и сопровождению корпоративной сервисной шины и системы нормативно-справочной информации
Начальная цена
3 304,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Приложению 2 «Техническая часть» к документации о запросе предложений в электронной форме
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Услуга оказывается по адресу: 117647, г. Москва, ул. Профсоюзная 125.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Газпром газэнергосеть
Все закупки и тендеры АО Газпром газэнергосеть
Адрес местонахождения
197022, Санкт-Петербург, , Санкт-Петербург, Профессора Попова, 37, литер Щ
117647, Москва, , Москва, Профсоюзная, 125
62.0
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
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