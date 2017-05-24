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    Главная / Торги / Оказание информационных услуг по технической поддержке и сопровождению корпоративной сервисной шины и системы нормативно-справочной информации

    Оказание информационных услуг по технической поддержке и сопровождению корпоративной сервисной шины и системы нормативно-справочной информации

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.05.2017 12:0024.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705193Дата и время окончания срока приема заявок Оказание информационных услуг по технической поддержке и сопровождению корпоративной сервисной шины и системы нормативно-справочной информацииМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП705193

    Уникальный номер закупки

    007/ГГЭС/05.05.2017/ОЗПэ/55-02

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание информационных услуг по технической поддержке и сопровождению корпоративной сервисной шины и системы нормативно-справочной информации

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    05.05.2017 14:45

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    №007ГГЭС05.05.2017ОЗПэ55-02 Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество «Газпром газэнергосеть»
    Все закупки и тендеры АО Газпром газэнергосеть

    Юридический адрес

    197022, Санкт-Петербург, , Санкт-Петербург, Профессора Попова, 37, литер Щ

    Почтовый адрес

    117647, Москва, , Москва, Профсоюзная, 125

    Контактный телефон

    +7 495 777-77-97 доб. 1243

    Факс

    +7 495 777-97-40

    Адрес электронной почты

    p.sulima@gazpromlpg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сулима Полина Валерьевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание информационных услуг по технической поддержке и сопровождению корпоративной сервисной шины и системы нормативно-справочной информации

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.05.2017 12:00 GMT +324.05.2017 12:0024.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705193Дата и время окончания срока приема заявок Оказание информационных услуг по технической поддержке и сопровождению корпоративной сервисной шины и системы нормативно-справочной информацииМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    24.05.2017 12:0024.05.2017 12:0024.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705193Дата и время вскрытия заявок Оказание информационных услуг по технической поддержке и сопровождению корпоративной сервисной шины и системы нормативно-справочной информацииМосква

    Подведение итогов не позднее

    08.06.2017 16:0008.06.2017 16:0008.06.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705193Подведение итогов не позднее Оказание информационных услуг по технической поддержке и сопровождению корпоративной сервисной шины и системы нормативно-справочной информацииМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.06.201708.06.2017 16:0008.06.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705193Подведение итогов не позднее Оказание информационных услуг по технической поддержке и сопровождению корпоративной сервисной шины и системы нормативно-справочной информацииМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание информационных услуг по технической поддержке и сопровождению корпоративной сервисной шины и системы нормативно-справочной информации

    Начальная цена

    3 304,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно Приложению 2 «Техническая часть» к документации о запросе предложений в электронной форме

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Услуга оказывается по адресу: 117647, г. Москва, ул. Профсоюзная 125.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В стоимость поддержки включена абонентская плата, соответствующая 20 человеко-часам оказываемых услуг. Заказчик производит оплату услуг ежемесячно в течение 10 (десяти) банковских дней со дня получения счета от Исполнителя.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Газпром газэнергосеть
    Все закупки и тендеры АО Газпром газэнергосеть

    Адрес местонахождения

    197022, Санкт-Петербург, , Санкт-Петербург, Профессора Попова, 37, литер Щ

    117647, Москва, , Москва, Профсоюзная, 125

    Классификатор ОКПД2

    62.0

    Продукты программные и услуги по разработке программного обеспечения; консультационные и аналогичные услуги в области информационных технологий

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание информационных услуг по технической поддержке и сопровождению корпоративной сервисной шины и системы нормативно-справочной информации"

    Кол-во: 0

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