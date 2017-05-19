Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата производится в валюте Российской Федерации – рубль. Форма оплаты – безналичный расчет, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, на основании выставленного счета Поставщика. Оплата авансового платежа в размере 50% от суммы договора, осуществляется Заказчиком в течение 12 (двенадцати) банковских дней с момента выставления счета Поставщиком после подписания договора Сторонами. Окончательный расчет осуществляется Заказчиком в размере 50% от суммы договора, в течение 12 (двенадцати) банковских дней со дня подписания Сторонами товарной накладной (ф. ТОРГ-12). Поставщик обязан заключить в течение 10 рабочих дней с момента заключения договора с уполномоченным банком: ПАО Сбербанк договор о банковском сопровождении и открыть в соответствии с Федеральным законом «О государственном оборонном заказе» № 275-ФЗ от 29.12.2012 в ПАО Сбербанк отдельный счет, для осуществления платежей по договору. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным после списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. Цена договора включает все расходы Поставщика: стоимость товара, расходы на упаковку, маркировку, доставку, экспедирование товара до места разгрузки, разгрузку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, и других обязательных платежей, выплаченных и подлежащих выплате, а так же иные расходы, связанные с выполнением обязательств по договору, в том числе НДС (если облагается). Поставщик до заключения договора представляет Заказчику обеспечение исполнения своих обязательств по договору на сумму в рублях, эквивалентную 50% от цены договора.