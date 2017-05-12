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Номер извещения
ГП705177
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Доставка ЗИП для Таньваньской АЭС
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
05.05.2017 13:58
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Колпино, город, Ижорский завод, д. б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Колпино, город, Ижорский завод, д. б/н
Контактный телефон
+7 981 163-58-78
Факс
+7 812 322-80-00
Адрес электронной почты
sergey.pilipchuk@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Пилипчук Сергей Николаевич
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург, Колпино
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Доставку автомобильным транспортом ЗИП для Тяньваньской АЭС с территории промышленной площадки ПАО «Ижорские заводы» цех №33 в аэропорт Пулково и далее авиатранспортом в аэропорт г. Пекин, Китайская Народная Республика.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.05.2017 09:00 GMT +312.05.2017 09:0012.05.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705177Дата и время окончания срока приема заявок Доставку автомобильным транспортом ЗИП для Тяньваньской АЭС с территории промышленной площадки ПАО «Ижорские заводы» цех №33 в аэропорт Пулково и далее авиатранспортом в аэропорт г. Пекин, Китайская Народная Республика.Санкт-Петербург, Колпино
Дата и время вскрытия заявок
12.05.2017 09:0012.05.2017 09:0012.05.2017 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705177Дата и время вскрытия заявок Доставку автомобильным транспортом ЗИП для Тяньваньской АЭС с территории промышленной площадки ПАО «Ижорские заводы» цех №33 в аэропорт Пулково и далее авиатранспортом в аэропорт г. Пекин, Китайская Народная Республика.Санкт-Петербург, Колпино
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
18.05.201718.05.2017 14:0018.05.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705177Подведение итогов не позднее Доставку автомобильным транспортом ЗИП для Тяньваньской АЭС с территории промышленной площадки ПАО «Ижорские заводы» цех №33 в аэропорт Пулково и далее авиатранспортом в аэропорт г. Пекин, Китайская Народная Республика.Санкт-Петербург, Колпино
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Доставку автомобильным транспортом ЗИП для Тяньваньской АЭС с территории промышленной площадки ПАО «Ижорские заводы» цех №33 в аэропорт Пулково и далее авиатранспортом в аэропорт г. Пекин, Китайская Народная Республика.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Доставка ЗИП для Тяньваньской АЭС, 5488 кг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д. б/нРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Ижорские заводы
Все закупки и тендеры ПАО Ижорские заводы
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Колпино, город, Ижорский завод, д. б/н
52.29.19.110
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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