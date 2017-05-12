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    Главная / Торги / Доставка ЗИП для Таньваньской АЭС

    Доставка ЗИП для Таньваньской АЭС

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.05.2017 09:0012.05.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705177Дата и время окончания срока приема заявок Доставку автомобильным транспортом ЗИП для Тяньваньской АЭС с территории промышленной площадки ПАО «Ижорские заводы» цех №33 в аэропорт Пулково и далее авиатранспортом в аэропорт г. Пекин, Китайская Народная Республика.Санкт-Петербург, КолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП705177

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Доставка ЗИП для Таньваньской АЭС

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    05.05.2017 13:58

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое задание

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Ижорские заводы
    Все закупки и тендеры ПАО Ижорские заводы

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Колпино, город, Ижорский завод, д. б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Колпино, город, Ижорский завод, д. б/н

    Контактный телефон

    +7 981 163-58-78

    Факс

    +7 812 322-80-00

    Адрес электронной почты

    sergey.pilipchuk@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Пилипчук Сергей Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург, Колпино

    Ключевые слова:

    транспорт

    Список лотов

    Лот 1

    Доставку автомобильным транспортом ЗИП для Тяньваньской АЭС с территории промышленной площадки ПАО «Ижорские заводы» цех №33 в аэропорт Пулково и далее авиатранспортом в аэропорт г. Пекин, Китайская Народная Республика.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.05.2017 09:00 GMT +312.05.2017 09:0012.05.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705177Дата и время окончания срока приема заявок Доставку автомобильным транспортом ЗИП для Тяньваньской АЭС с территории промышленной площадки ПАО «Ижорские заводы» цех №33 в аэропорт Пулково и далее авиатранспортом в аэропорт г. Пекин, Китайская Народная Республика.Санкт-Петербург, Колпино

    Дата и время вскрытия заявок

    12.05.2017 09:0012.05.2017 09:0012.05.2017 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705177Дата и время вскрытия заявок Доставку автомобильным транспортом ЗИП для Тяньваньской АЭС с территории промышленной площадки ПАО «Ижорские заводы» цех №33 в аэропорт Пулково и далее авиатранспортом в аэропорт г. Пекин, Китайская Народная Республика.Санкт-Петербург, Колпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.05.201718.05.2017 14:0018.05.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705177Подведение итогов не позднее Доставку автомобильным транспортом ЗИП для Тяньваньской АЭС с территории промышленной площадки ПАО «Ижорские заводы» цех №33 в аэропорт Пулково и далее авиатранспортом в аэропорт г. Пекин, Китайская Народная Республика.Санкт-Петербург, Колпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Доставку автомобильным транспортом ЗИП для Тяньваньской АЭС с территории промышленной площадки ПАО «Ижорские заводы» цех №33 в аэропорт Пулково и далее авиатранспортом в аэропорт г. Пекин, Китайская Народная Республика.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Доставка ЗИП для Тяньваньской АЭС, 5488 кг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д. б/нРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Вознаграждение и возмещаемые расходы экспедитора оплачиваются с отсрочкой платежа 30 дней.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Публичное акционерное общество Ижорские заводы»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Ижорские заводы
    Все закупки и тендеры ПАО Ижорские заводы

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Колпино, город, Ижорский завод, д. б/н

    Классификатор ОКПД2

    52.29.19.110

    Услуги по экспедированию грузов

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Транспортно-экспедиционные услуги"

    Кол-во: 0

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