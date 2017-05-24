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    Главная / Торги / Приобретение IT-оборудования для нужд ООО «ГЭС ресурс»

    Приобретение IT-оборудования для нужд ООО «ГЭС ресурс»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.05.2017 12:0024.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705202Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение IT-оборудования для нужд ООО «ГЭС ресурс»МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП705202

    Уникальный номер закупки

    003/ГЭС ресурс/05.05.2017/ЗКэ/55-03

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Приобретение IT-оборудования для нужд ООО «ГЭС ресурс»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    05.05.2017 15:22

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    №003ГЭС ресурс05.05.2017ЗКэ55-03 Закупочная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество «Газпром газэнергосеть»
    Все закупки и тендеры АО Газпром газэнергосеть

    Юридический адрес

    197022, Санкт-Петербург, , Санкт-Петербург, Профессора Попова, 37, литер Щ

    Почтовый адрес

    117647, Москва, , Москва, Профсоюзная, 125

    Контактный телефон

    +7 495 777-77-97 доб. 1089

    Факс

    +7 495 777-97-40

    Адрес электронной почты

    e.turukin@gazpromlpg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Турукин Евгений Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Приобретение IT-оборудования для нужд ООО «ГЭС ресурс»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.05.2017 12:00 GMT +324.05.2017 12:0024.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705202Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение IT-оборудования для нужд ООО «ГЭС ресурс»Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    24.05.2017 12:0024.05.2017 12:0024.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705202Дата и время вскрытия заявок Приобретение IT-оборудования для нужд ООО «ГЭС ресурс»Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.05.201725.05.2017 16:0025.05.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705202Подведение итогов не позднее Приобретение IT-оборудования для нужд ООО «ГЭС ресурс»Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение IT-оборудования для нужд ООО «ГЭС ресурс»

    Начальная цена

    1 310 615,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием (Приложение №6) и Проектом договора (Приложение №5)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданием (Приложение №6) и Проектом договора (Приложение №5)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата Оборудования производится Покупателем в течение 2 (двух) банковских дней с даты, следующей за датой доставки Оборудования Покупателю. Срок поставки: не позднее 15 календарных дней с даты заключения договора

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГЭС РЕСУРС ИЛИ ООО ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ РЕСУРС
    Все закупки и тендеры ГЭС РЕСУРС ИЛИ ООО ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ РЕСУРС

    Адрес местонахождения

    117647, Москва, Ясенево, Юго-Западный, Профсоюзная, 125

    Классификатор ОКПД2

    26.20

    Компьютеры и периферийное оборудование

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Приобретение IT-оборудования для нужд ООО «ГЭС ресурс»"

    Кол-во: 0

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