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Номер извещения
ГП705202
Уникальный номер закупки
003/ГЭС ресурс/05.05.2017/ЗКэ/55-03
Наименование закупки
Приобретение IT-оборудования для нужд ООО «ГЭС ресурс»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
05.05.2017 15:22
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197022, Санкт-Петербург, , Санкт-Петербург, Профессора Попова, 37, литер Щ
Почтовый адрес
117647, Москва, , Москва, Профсоюзная, 125
Контактный телефон
+7 495 777-77-97 доб. 1089
Факс
+7 495 777-97-40
Адрес электронной почты
e.turukin@gazpromlpg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Турукин Евгений Николаевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Приобретение IT-оборудования для нужд ООО «ГЭС ресурс»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.05.2017 12:00 GMT +324.05.2017 12:0024.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705202Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение IT-оборудования для нужд ООО «ГЭС ресурс»Москва
Дата и время вскрытия заявок
24.05.2017 12:0024.05.2017 12:0024.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705202Дата и время вскрытия заявок Приобретение IT-оборудования для нужд ООО «ГЭС ресурс»Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение IT-оборудования для нужд ООО «ГЭС ресурс»
Начальная цена
1 310 615,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием (Приложение №6) и Проектом договора (Приложение №5)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с техническим заданием (Приложение №6) и Проектом договора (Приложение №5)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГЭС РЕСУРС ИЛИ ООО ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ РЕСУРС
Все закупки и тендеры ГЭС РЕСУРС ИЛИ ООО ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ РЕСУРС
Адрес местонахождения
117647, Москва, Ясенево, Юго-Западный, Профсоюзная, 125
26.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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