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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31705092918
Уникальный номер закупки
38/2017
Наименование закупки
На право заключения договора на поставку лицензионного программного обеспечения
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
05.05.2017 13:35
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23
Почтовый адрес
119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23
Контактный телефон
+7 495 609-52-00 доб. 510
Факс
+7 495 609-52-13
Адрес электронной почты
o.danilin@oaovoentorg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Данилин Олег Владимирович
Место рассмотрения предложений
Административные округа г Москвы /
Закупки и тендеры Услуги по обработке данных, размещению, услуги по предоставлению приложений и прочей инфраструктуры информационных технологий, услуги, связанные с созданием и использованием баз данных и информационных ресурсов
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
На право заключения договора на поставку лицензионного программного обеспечения
Этапы закупочной процедуры
Дата окончания срока рассмотрения заявок
15.05.201715.05.2017 09:0015.05.2017 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31705092918Дата окончания срока рассмотрения заявок На право заключения договора на поставку лицензионного программного обеспеченияАдминистративные округа г Москвы /
Подведение итогов не позднее
16.05.2017 09:0016.05.2017 09:0016.05.2017 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705092918Подведение итогов не позднее На право заключения договора на поставку лицензионного программного обеспеченияАдминистративные округа г Москвы /
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
На право заключения договора на поставку лицензионного программного обеспечения
Начальная цена
547 135,05
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
10 942,70 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
11 штук
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Москва, ул. Садовническая, д. 55/26, стр.3Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Военторг
Все закупки и тендеры АО Военторг
Адрес местонахождения
119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23
63.11.13.000
63.11.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 11
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