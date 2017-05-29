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Номер извещения
31705092732
Уникальный номер закупки
163/47-2017
Наименование закупки
Покупка листового проката
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
05.05.2017 13:11
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18
Почтовый адрес
620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18
Контактный телефон
+7 343 264-92-67
Факс
+7 343 264-13-00
Адрес электронной почты
snabjenie@okb-novator.ru
Ф.И.О. контактного лица
Смольников Сергей Владимирович
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Прокат листовой холоднокатаный стальной
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.05.2017 10:00 GMT +329.05.2017 10:0029.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705092732Дата и время окончания срока приема заявок Прокат листовой холоднокатаный стальнойЕкатеринбург
Дата окончания срока рассмотрения заявок
02.06.2017 10:0002.06.2017 10:0002.06.2017 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31705092732Дата окончания срока рассмотрения заявок Прокат листовой холоднокатаный стальнойЕкатеринбург
Дата и время проведения
02.06.2017 10:0002.06.2017 10:0002.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 31705092732Дата и время проведения Прокат листовой холоднокатаный стальнойЕкатеринбург
Подведение итогов не позднее
08.06.2017 10:4508.06.2017 10:4508.06.2017 10:45Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705092732Подведение итогов не позднее Прокат листовой холоднокатаный стальнойЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Прокат листовой холоднокатаный стальной
Начальная цена
2 784 741,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
50 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Листовой прокат из жаропрочной стали в количестве 7850 килограмм. Наименование, количество и характеристики товара определены Техническим заданием.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Поставка продукции осуществляется самовывозом продукции Покупателем автомобильным транспортом со склада Поставщика, расположенного в пределах Свердловской области, или со склада (терминала) транспортной компании, расположенного в пределах г. Екатеринбурга, путем выборки продукции уполномоченным представителем Покупателя, который обязан подтвердить свои полномочия на основании паспорта РФ и доверенности. Погрузочные работы продукции в транспортные средства Покупателя осуществляются за счет Поставщика (своими силами или с привлечением третьих лиц). Поставщик обязуется доставить продукцию до места поставки за свой счет (своими силами или с привлечением третьих лиц).Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ОКБ Новатор
Все закупки и тендеры АО ОКБ Новатор
Адрес местонахождения
620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18
24.10.4
46.72
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 7850
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