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    Главная / Торги / Покупка листового проката

    Покупка листового проката

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.05.2017 10:0029.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705092732Дата и время окончания срока приема заявок Прокат листовой холоднокатаный стальнойЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31705092732

    Уникальный номер закупки

    163/47-2017

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Покупка листового проката

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Способ реализации

    Дата публикации

    05.05.2017 13:11

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение №163/47-2017

    Документация к Извещению №163/47-2017

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Опытное конструкторское бюро Новатор
    Все закупки и тендеры АО ОКБ Новатор

    Юридический адрес

    620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18

    Почтовый адрес

    620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18

    Контактный телефон

    +7 343 264-92-67

    Факс

    +7 343 264-13-00

    Адрес электронной почты

    snabjenie@okb-novator.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Смольников Сергей Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле металлами и металлическими рудами

    Ключевые слова:

    прокат

    Список лотов

    Лот 1

    Прокат листовой холоднокатаный стальной

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.05.2017 10:00 GMT +329.05.2017 10:0029.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705092732Дата и время окончания срока приема заявок Прокат листовой холоднокатаный стальнойЕкатеринбург

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    02.06.2017 10:0002.06.2017 10:0002.06.2017 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31705092732Дата окончания срока рассмотрения заявок Прокат листовой холоднокатаный стальнойЕкатеринбург

    Дата и время проведения

    02.06.2017 10:0002.06.2017 10:0002.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 31705092732Дата и время проведения Прокат листовой холоднокатаный стальнойЕкатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    08.06.2017 10:4508.06.2017 10:4508.06.2017 10:45Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705092732Подведение итогов не позднее Прокат листовой холоднокатаный стальнойЕкатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.06.201708.06.2017 10:4508.06.2017 10:45Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705092732Подведение итогов не позднее Прокат листовой холоднокатаный стальнойЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Прокат листовой холоднокатаный стальной

    Начальная цена

    2 784 741,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    50 000,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    50 000,00

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
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    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Листовой прокат из жаропрочной стали в количестве 7850 килограмм. Наименование, количество и характеристики товара определены Техническим заданием.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Поставка продукции осуществляется самовывозом продукции Покупателем автомобильным транспортом со склада Поставщика, расположенного в пределах Свердловской области, или со склада (терминала) транспортной компании, расположенного в пределах г. Екатеринбурга, путем выборки продукции уполномоченным представителем Покупателя, который обязан подтвердить свои полномочия на основании паспорта РФ и доверенности. Погрузочные работы продукции в транспортные средства Покупателя осуществляются за счет Поставщика (своими силами или с привлечением третьих лиц). Поставщик обязуется доставить продукцию до места поставки за свой счет (своими силами или с привлечением третьих лиц).Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Срок и условия оплаты товара: Оплата поставляемой продукции производится в рублях Российской Федерации за счет средств федерального бюджета, предусмотренных на указанные цели Министерству обороны Российской Федерации, путем безналичного перечисления денежных средств с отдельного счета Покупателя на отдельный счет Поставщика, открытых в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» в уполномоченном банке, выбранным головным исполнителем. Оплата поставляемой продукции производится Покупателем за полученный фактический объем продукции в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Покупателем продукции и подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 без замечаний, при условии своевременного предоставления счета-фактуры. Счет-фактуру Поставщик обязан выставить Покупателю одновременно с поставкой продукции. Срок поставки (выборки) товара: Поставка продукции осуществляется не позднее 50 (пятьдесят) календарных дней с момента подачи заявки Покупателем. В заявке должны быть указаны наименование, количество и ассортимент продукции в соответствии со Спецификацией. Допускается неполная выборка продукции Покупателем по количеству и ассортименту.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ОКБ Новатор
    Все закупки и тендеры АО ОКБ Новатор

    Адрес местонахождения

    620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18

    Классификатор ОКПД2

    24.10.4

    Прокат листовой холоднокатаный стальной, без дополнительной обработки, шириной не менее 600 мм

    Классификатор ОКВЭД2

    46.72

    Торговля оптовая металлами и металлическими рудами

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Прокат листовой холоднокатаный стальной"

    Кол-во: 7850

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