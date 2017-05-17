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    Главная / Торги / Приобретение технической поддержки серверного оборудования IBM для ООО «ГЭС Белгород».

    Приобретение технической поддержки серверного оборудования IBM для ООО «ГЭС Белгород».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.05.2017 16:0017.05.2017 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705165Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение технической поддержки серверного оборудования IBM для ООО «ГЭС Белгород».БелгородПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП705165

    Уникальный номер закупки

    30/ГЭС Белгород/ЗКэ

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Приобретение технической поддержки серверного оборудования IBM для ООО «ГЭС Белгород».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    05.05.2017 12:33

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Закупочная документация

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газэнергосеть Белгород
    Все закупки и тендеры ГЭС Белгород

    Юридический адрес

    308017, Российская Федерация, Белгородская область, Белгород, Разуменская, 1

    Почтовый адрес

    308017, Российская Федерация, Белгородская область, Белгород, Разуменская, 1

    Контактный телефон

    +7 4722 73-93-00 доб. 1133

    Факс

    +7 4722 73-93-01

    Адрес электронной почты

    i.razorenov@belgorod.gazpromlpg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Разоренов Иван Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Белгород

    Закупки и тендеры Белгородская Область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Приобретение технической поддержки серверного оборудования IBM для ООО «ГЭС Белгород».

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.05.2017 16:00 GMT +317.05.2017 16:0017.05.2017 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705165Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение технической поддержки серверного оборудования IBM для ООО «ГЭС Белгород».Белгород

    Дата и время вскрытия заявок

    17.05.2017 16:0017.05.2017 16:0017.05.2017 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705165Дата и время вскрытия заявок Приобретение технической поддержки серверного оборудования IBM для ООО «ГЭС Белгород».Белгород

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    26.05.201726.05.2017 16:0026.05.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705165Подведение итогов не позднее Приобретение технической поддержки серверного оборудования IBM для ООО «ГЭС Белгород».Белгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение технической поддержки серверного оборудования IBM для ООО «ГЭС Белгород».

    Начальная цена

    145 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно ТЗРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно ТЗ
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Газэнергосеть Белгород»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГЭС Белгород
    Все закупки и тендеры ГЭС Белгород

    Адрес местонахождения

    308017, Российская Федерация, Белгородская область, Белгород, Разуменская, 1

    Классификатор ОКПД2

    26.20

    Компьютеры и периферийное оборудование

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Приобретение технической поддержки серверного оборудования IBM для ООО «ГЭС Белгород»."

    Кол-во: 0

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