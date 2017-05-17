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Номер извещения
ГП705165
Уникальный номер закупки
30/ГЭС Белгород/ЗКэ
Наименование закупки
Приобретение технической поддержки серверного оборудования IBM для ООО «ГЭС Белгород».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
05.05.2017 12:33
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
308017, Российская Федерация, Белгородская область, Белгород, Разуменская, 1
Почтовый адрес
308017, Российская Федерация, Белгородская область, Белгород, Разуменская, 1
Контактный телефон
+7 4722 73-93-00 доб. 1133
Факс
+7 4722 73-93-01
Адрес электронной почты
i.razorenov@belgorod.gazpromlpg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Разоренов Иван Владимирович
Место рассмотрения предложений
Белгород
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Приобретение технической поддержки серверного оборудования IBM для ООО «ГЭС Белгород».
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.05.2017 16:00 GMT +317.05.2017 16:0017.05.2017 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705165Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение технической поддержки серверного оборудования IBM для ООО «ГЭС Белгород».Белгород
Дата и время вскрытия заявок
17.05.2017 16:0017.05.2017 16:0017.05.2017 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705165Дата и время вскрытия заявок Приобретение технической поддержки серверного оборудования IBM для ООО «ГЭС Белгород».Белгород
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение технической поддержки серверного оборудования IBM для ООО «ГЭС Белгород».
Начальная цена
145 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно ТЗРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГЭС Белгород
Все закупки и тендеры ГЭС Белгород
Адрес местонахождения
308017, Российская Федерация, Белгородская область, Белгород, Разуменская, 1
26.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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