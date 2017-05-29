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Номер извещения
31705092377
Уникальный номер закупки
363/60-А
Наименование закупки
Открытый аукцион в электронной форме (аукцион на понижение) на право заключения договора на поставку уголков, швеллеров, двутавров.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
05.05.2017 12:26
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,
Почтовый адрес
620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18
Контактный телефон
+7 343 329-35-69
Факс
+7 343 331-17-97
Адрес электронной почты
zakupki@zik.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бабынина Ирина Николаевна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Закупки и тендеры Профили незамкнутые горячей обработки стальные, прокат листовой стальной в пакетах и профиль рельсовый для железных дорог и трамвайных путей стальной
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка уголков, швеллеров, двутавров
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.05.2017 06:00 GMT +329.05.2017 06:0029.05.2017 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705092377Дата и время окончания срока приема заявок Поставка уголков, швеллеров, двутавровЕкатеринбург
Дата окончания срока рассмотрения заявок
08.06.2017 16:0008.06.2017 16:0008.06.2017 16:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31705092377Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка уголков, швеллеров, двутавровЕкатеринбург
Дата и время проведения
09.06.2017 10:0009.06.2017 10:0009.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 31705092377Дата и время проведения Поставка уголков, швеллеров, двутавровЕкатеринбург
Подведение итогов не позднее
13.06.2017 16:0013.06.2017 16:0013.06.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705092377Подведение итогов не позднее Поставка уголков, швеллеров, двутавровЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка уголков, швеллеров, двутавров
Начальная цена
5 231 922,06
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
366 234,54 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
103
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
на склад Покупателя: ПАО «МЗИК» 620017 г. Екатеринбург, проспект Космонавтов,18.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО МЗИК
Все закупки и тендеры ПАО МЗИК
Адрес местонахождения
620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,
620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18
24.10.71.111
24.10.7
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 103
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