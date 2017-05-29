Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

100% оплата в течение 60 календарных дней с даты поставки Товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика (в случае, если договор заключается с Поставщиком соответствующим критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, оплата осуществляется в течение 30 календарных дней).