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Номер извещения
31705092098
Уникальный номер закупки
348/60-А
Наименование закупки
Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора на поставку специальной обуви.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
05.05.2017 11:44
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,
Почтовый адрес
620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18
Контактный телефон
+7 343 327-60-67
Факс
+7 343 331-17-97
Адрес электронной почты
zakupki@zik.ru
Ф.И.О. контактного лица
Васильева Алиса Викторовна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка специальной обуви
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.06.2017 06:00 GMT +308.06.2017 06:0008.06.2017 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705092098Дата и время окончания срока приема заявок Поставка специальной обувиЕкатеринбург
Дата окончания срока рассмотрения заявок
16.06.2017 21:0016.06.2017 21:0016.06.2017 21:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31705092098Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка специальной обувиЕкатеринбург
Дата и время проведения
19.06.2017 09:0019.06.2017 09:0019.06.2017 09:00Europe/MoscowДата и время проведения 31705092098Дата и время проведения Поставка специальной обувиЕкатеринбург
Подведение итогов не позднее
19.06.2017 21:0019.06.2017 21:0019.06.2017 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705092098Подведение итогов не позднее Поставка специальной обувиЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка специальной обуви
Начальная цена
4 250 393,96
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
42 503,94 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1092 пар
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ПАО «МЗИК», 620017, Россия, г. Екатеринбург, проспект Космонавтов, д.18.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО МЗИК
Все закупки и тендеры ПАО МЗИК
Адрес местонахождения
620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,
620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18
15.20.32.122
15.20.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1092
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