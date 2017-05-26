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Номер извещения
31705092085
Уникальный номер закупки
361/60-А
Наименование закупки
Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора на поставку масла моторного, гидравлического.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
05.05.2017 11:43
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,
Почтовый адрес
620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18
Контактный телефон
+7 343 327-60-67
Факс
+7 343 331-17-97
Адрес электронной почты
zakupki@zik.ru
Ф.И.О. контактного лица
Васильева Алиса Викторовна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка масла моторного, гидравлического
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.05.2017 06:00 GMT +326.05.2017 06:0026.05.2017 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705092085Дата и время окончания срока приема заявок Поставка масла моторного, гидравлическогоЕкатеринбург
Дата окончания срока рассмотрения заявок
09.06.2017 21:0009.06.2017 21:0009.06.2017 21:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31705092085Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка масла моторного, гидравлическогоЕкатеринбург
Дата и время проведения
13.06.2017 11:0013.06.2017 11:0013.06.2017 11:00Europe/MoscowДата и время проведения 31705092085Дата и время проведения Поставка масла моторного, гидравлическогоЕкатеринбург
Подведение итогов не позднее
19.06.2017 15:1519.06.2017 15:1519.06.2017 15:15Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705092085Подведение итогов не позднее Поставка масла моторного, гидравлическогоЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка масла моторного, гидравлического
Начальная цена
1 922 696,14
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
38 453,92 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
22320 кг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ПАО «МЗИК», 620017, Россия, г. Екатеринбург, проспект Космонавтов, д.18.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО МЗИК
Все закупки и тендеры ПАО МЗИК
Адрес местонахождения
620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,
620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18
19.20.29.113
19.20.9
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 22320
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