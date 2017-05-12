www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП705161
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
КОМПЬЮТЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОРГТЕХНИКА
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
05.05.2017 11:04
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141400, Российская Федерация, Московская область, Фрязино, Химки, Аэропорт "Шереметьево", а/я 108
Почтовый адрес
141400, Российская Федерация, Московская область, Фрязино, Химки, Аэропорт "Шереметьево", а/я 108
Контактный телефон
+7 916 565-09-06
Факс
Адрес электронной почты
petrenko@a-group.aero
Ф.И.О. контактного лица
Петренко Сергей Владимирович
Место рассмотрения предложений
Химки
Закупки и тендеры Услуги, связанные с научной, инженерно-технической и профессиональной деятельностью
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка компьютерного оборудования и оргтехники в соответствии с ТЗ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.05.2017 14:00 GMT +312.05.2017 14:0012.05.2017 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705161Дата и время окончания срока приема заявок Поставка компьютерного оборудования и оргтехники в соответствии с ТЗХимки
Дата и время вскрытия заявок
12.05.2017 14:0012.05.2017 14:0012.05.2017 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705161Дата и время вскрытия заявок Поставка компьютерного оборудования и оргтехники в соответствии с ТЗХимки
Подведение итогов не позднее
26.05.2017 14:0026.05.2017 14:0026.05.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705161Подведение итогов не позднее Поставка компьютерного оборудования и оргтехники в соответствии с ТЗХимки
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка компьютерного оборудования и оргтехники в соответствии с ТЗ
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
77
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
А/П Шереметьево, г. Москва; А/П Пулково, г. Санкт Петербург.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АВИА ГРУПП
Все закупки и тендеры АВИА ГРУПП
Адрес местонахождения
141400, Российская Федерация, Московская область, Фрязино, Химки, Аэропорт "Шереметьево", а/я 108
26.20.11.110
M
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 77
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.