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Номер извещения
31705118161
Уникальный номер закупки
147/2017
Наименование закупки
Выполнение капитального ремонта вентиляционных систем в 2017 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
17.05.2017 05:35
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,
Почтовый адрес
644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2
Контактный телефон
+7 3812 31-42-29 доб. 1297
Факс
+7 3812 30-35-49
Адрес электронной почты
i.orlova@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Орлова Ирина Александровна
Место рассмотрения предложений
ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ», 115191, г.Москва, пер. Гамсоновский, д.2, стр.4
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Выполнение капитального ремонта вентиляционных систем в 2017 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.06.2017 10:00 GMT +307.06.2017 10:0007.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705118161Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение капитального ремонта вентиляционных систем в 2017 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал»ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ», 115191, г.Москва, пер. Гамсоновский, д.2, стр.4
Дата и время вскрытия заявок
07.06.2017 10:0007.06.2017 10:0007.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705118161Дата и время вскрытия заявок Выполнение капитального ремонта вентиляционных систем в 2017 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал»ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ», 115191, г.Москва, пер. Гамсоновский, д.2, стр.4
Подведение итогов не позднее
04.08.2017 17:0004.08.2017 17:0004.08.2017 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705118161Подведение итогов не позднее Выполнение капитального ремонта вентиляционных систем в 2017 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал»ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ», 115191, г.Москва, пер. Гамсоновский, д.2, стр.4
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
04.08.201704.08.2017 17:0004.08.2017 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705118161Подведение итогов не позднее Выполнение капитального ремонта вентиляционных систем в 2017 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал»ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ», 115191, г.Москва, пер. Гамсоновский, д.2, стр.4
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение капитального ремонта вентиляционных систем в 2017 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал»
Начальная цена
6 406 111,44
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно Закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ОМСКВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,
644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2
33.12.29
33.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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