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Номер извещения
31705091418
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Услуги по ремонту системы отопления, а также замене радиаторов системы отопления с установкой радиаторных терморегуляторов в административном здании АО «АМНГР»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
05.05.2017 10:17
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
183039, Российская Федерация, Мурманская область, Мурманск, ул. Академия Книповича, д. 33, к.3
Почтовый адрес
183039, Российская Федерация, Мурманская область, Мурманск, ул. Академия Книповича, д. 33, к.3
Контактный телефон
+7 8152 55-22-43
Факс
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Адрес электронной почты
Lyusina.V@amngr.ru
Ф.И.О. контактного лица
Люсина Валентина Владимировна
Место рассмотрения предложений
Мурманск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Услуги по ремонту системы отопления, а также замене радиаторов системы отопления с установкой радиаторных терморегуляторов в административном здании АО «АМНГР»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.05.2017 11:00 GMT +326.05.2017 11:0026.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705091418Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по ремонту системы отопления, а также замене радиаторов системы отопления с установкой радиаторных терморегуляторов в административном здании АО «АМНГР»Мурманск
Дата и время вскрытия заявок
26.05.2017 11:0026.05.2017 11:0026.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705091418Дата и время вскрытия заявок Услуги по ремонту системы отопления, а также замене радиаторов системы отопления с установкой радиаторных терморегуляторов в административном здании АО «АМНГР»Мурманск
Подведение итогов не позднее
21.06.2017 11:0021.06.2017 11:0021.06.2017 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705091418Подведение итогов не позднее Услуги по ремонту системы отопления, а также замене радиаторов системы отопления с установкой радиаторных терморегуляторов в административном здании АО «АМНГР»Мурманск
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
21.06.201721.06.2017 11:0021.06.2017 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705091418Подведение итогов не позднее Услуги по ремонту системы отопления, а также замене радиаторов системы отопления с установкой радиаторных терморегуляторов в административном здании АО «АМНГР»Мурманск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги по ремонту системы отопления, а также замене радиаторов системы отопления с установкой радиаторных терморегуляторов в административном здании АО «АМНГР»
Начальная цена
300 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Мурманск, ул.Книповича, дом 33/3Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Арктикморнефтегазразведка»
Все закупки и тендеры «Арктикморнефтегазразведка»
Адрес местонахождения
183039, Российская Федерация, Мурманская область, Мурманск, ул. Академия Книповича, д. 33, к.3
25.21
25.21.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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