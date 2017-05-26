Услуги по ремонту системы отопления, а также замене радиаторов системы отопления с установкой радиаторных терморегуляторов в административном здании АО «АМНГР»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31705091418 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Услуги по ремонту системы отопления, а также замене радиаторов системы отопления с установкой радиаторных терморегуляторов в административном здании АО «АМНГР» Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

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