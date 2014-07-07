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Номер извещения
ГП407009
Уникальный номер закупки
15
Наименование закупки
Закупка фонарей аккумуляторных и выключателей взрывозащищенных
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
01.07.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1
Почтовый адрес
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1
Контактный телефон
+7 495 599-47-18
Факс
+7 495 604-42-44
Адрес электронной почты
marina.g@uptk.tinso.ru
Ф.И.О. контактного лица
Городецкая Марина Михайловна
Место рассмотрения предложений
Московская область, г. Одинцово
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Фонарь аккумуляторный
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.07.2014 17:00 GMT +307.07.2014 17:0007.07.2014 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП407009Дата и время окончания срока приема заявок фонарь аккумуляторныйМосковская область, г. Одинцово
Дата и время вскрытия заявок
07.07.2014 17:0007.07.2014 17:0007.07.2014 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП407009Дата и время вскрытия заявок фонарь аккумуляторныйМосковская область, г. Одинцово
Подведение итогов не позднее
09.07.2014 14:0009.07.2014 14:0009.07.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП407009Подведение итогов не позднее фонарь аккумуляторныйМосковская область, г. Одинцово
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Фонарь аккумуляторный
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Продукция должна быть произведена не ранее 2014 года. Соответствие качества продукции требованиям, установленным ТУ. Поставка продукции в июле-авгсте 2014 года. Доставка продукции за счет поставщика, стоимость доставки включена в стоимость продукции
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
по месту нахождения Заказчика - Московская обл., г. Одинцово, ул. Западная, д. 21, стр.39Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Трансинжстрой
Все закупки и тендеры АО Трансинжстрой
Адрес местонахождения
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1
Отсутствуют
F
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 57
Выключатель взрывозащищенный
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.07.2014 17:00 GMT +307.07.2014 17:0007.07.2014 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП407009Дата и время окончания срока приема заявок выключатель взрывозащищенныйМосковская область, г. Одинцово
Дата и время вскрытия заявок
07.07.2014 17:0007.07.2014 17:0007.07.2014 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП407009Дата и время вскрытия заявок выключатель взрывозащищенныйМосковская область, г. Одинцово
Подведение итогов не позднее
09.07.2014 14:0009.07.2014 14:0009.07.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП407009Подведение итогов не позднее выключатель взрывозащищенныйМосковская область, г. Одинцово
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выключатель взрывозащищенный
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Продукция должна быть произведена не ранее 2014 года. Соответствие качества продукции требованиям, установленным ТУ. Поставка продукции в июле-авгсте 2014 года. Доставка продукции за счет поставщика, стоимость доставки включена в стоимость продукции
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
по месту нахождения Заказчиком - Московская область, г. Одинцово, ул. Западная, д. 21, стр.39Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Трансинжстрой
Все закупки и тендеры АО Трансинжстрой
Адрес местонахождения
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1
Отсутствуют
F
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
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