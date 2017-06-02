"Выполнение работ по проведению специальной оценки условий труда (СОУТ)."

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Форма оплаты: безналичный расчет. Сроки и порядок оплаты: оплата работ производится после подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ соответствующего этапа, согласно календарного плана (Приложение №2 к проекту договора) на условиях выполнения п.3.3. проекта договора в течение 10 (десяти) рабочих дней. Срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: начало выполнения работ устанавливается с момента предоставления Заказчиком необходимой, достаточной, достоверной информации согласно Методике проведения СОУТ, утвержденной Приказом Минтруда №33 от 24.01.2014 г. Окончание выполнения работ - «31» сентября 2017 г. Согласно календарного плана проведения СОУТ (Приложение №2 к проекту договора).