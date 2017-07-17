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Номер извещения
31705142365
Уникальный номер закупки
59
Наименование закупки
открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство водовода ДУ=700мм от НС 3-го подъема до НС 4-го подъема в г. Оренбурге». (Участок от НС 3 до ВК 8) для нужд ООО «Оренбург Водоканал»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
23.05.2017 15:12
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41,
Почтовый адрес
460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41
Контактный телефон
+7 3532 37-00-00 доб. 6261
Факс
+7 3532 37-00-00
Адрес электронной почты
g.rudenko@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Руденко Георгий Николаевич
Место рассмотрения предложений
г. Москва, пер. Гамсоновский, 2, стр.4.
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Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство водовода ДУ=700мм от НС 3-го подъема до НС 4-го подъема в г. Оренбурге». (Участок от НС 3 до ВК 8)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.07.2017 10:00 GMT +317.07.2017 10:0017.07.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705142365Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство водовода ДУ=700мм от НС 3-го подъема до НС 4-го подъема в г. Оренбурге». (Участок от НС 3 до ВК 8) г. Москва, пер. Гамсоновский, 2, стр.4.
Дата и время вскрытия заявок
17.07.2017 10:0017.07.2017 10:0017.07.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705142365Дата и время вскрытия заявок Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство водовода ДУ=700мм от НС 3-го подъема до НС 4-го подъема в г. Оренбурге». (Участок от НС 3 до ВК 8) г. Москва, пер. Гамсоновский, 2, стр.4.
Подведение итогов не позднее
17.09.2017 10:0017.09.2017 10:0017.09.2017 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705142365Подведение итогов не позднее Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство водовода ДУ=700мм от НС 3-го подъема до НС 4-го подъема в г. Оренбурге». (Участок от НС 3 до ВК 8) г. Москва, пер. Гамсоновский, 2, стр.4.
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
17.09.201717.09.2017 10:0017.09.2017 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705142365Подведение итогов не позднее Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство водовода ДУ=700мм от НС 3-го подъема до НС 4-го подъема в г. Оренбурге». (Участок от НС 3 до ВК 8) г. Москва, пер. Гамсоновский, 2, стр.4.
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство водовода ДУ=700мм от НС 3-го подъема до НС 4-го подъема в г. Оренбурге». (Участок от НС 3 до ВК 8)
Начальная цена
20 750 393,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Оренбургская область, г. Оренбург, участок от НС 3 до ВК 8.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41,
460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41
43.29.19.190
43.29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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