Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Форма оплаты: безналичный расчет – перечисление денежных средств на расчетный счет Поставщика. Заказчик оплачивает стоимость работ по договору в следующем порядке: - 25% от стоимости договора до 30.03.2018г., при условии выполнения Подрядчиком работ в полном объеме и в сроки в соответствии с условиями договора; - 40% от стоимости договора до 30.06.2018г., при условии выполнения Подрядчиком работ в полном объеме и в сроки в соответствии с условиями договора; - 35% от стоимости договора до 30.10.2018г., при условии выполнения Подрядчиком работ в полном объеме и в сроки в соответствии с условиями договора. Подписание актов выполненных работ производится в соответствии с выполненными работами. Условия выполнения работ: в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Закупочной документации). Гарантийный срок: Гарантийный срок на выполняемые работы и результат работ составляет 60 месяцев со дня подписания сторонами акта приемки выполненных работ. Срок окончания всего комплекса работ: 30.09.2018