www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31705090432
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка многофункциональных устройств для нужд ГАУ "МФЦ РС (Я)"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
05.05.2017 06:59
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
677000, Республика Саха (Якутия), , Якутск, Аммосова, 18, каб. 2.16
Почтовый адрес
677000, Республика Саха (Якутия), , Якутск, Аммосова, 18, каб. 2.16
Контактный телефон
+7 4112 40-59-53
Факс
Адрес электронной почты
mfc.dogovor@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мартынов Айсен Александрович
Место рассмотрения предложений
Якутск
Закупки и тендеры Услуги по розничной торговле офисными машинами и оборудованием в специализированных магазинах
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка многофункциональных устройств для нужд ГАУ "МФЦ РС (Я)"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.05.2017 04:00 GMT +325.05.2017 04:0025.05.2017 04:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705090432Дата и время окончания срока приема заявок Поставка многофункциональных устройств для нужд ГАУ "МФЦ РС (Я)"Якутск
Дата окончания срока рассмотрения заявок
25.05.2017 05:0025.05.2017 05:0025.05.2017 05:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31705090432Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка многофункциональных устройств для нужд ГАУ "МФЦ РС (Я)"Якутск
Дата и время проведения
29.05.2017 09:0029.05.2017 09:0029.05.2017 09:00Europe/MoscowДата и время проведения 31705090432Дата и время проведения Поставка многофункциональных устройств для нужд ГАУ "МФЦ РС (Я)"Якутск
Подведение итогов не позднее
29.05.2017 11:0029.05.2017 11:0029.05.2017 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705090432Подведение итогов не позднее Поставка многофункциональных устройств для нужд ГАУ "МФЦ РС (Я)"Якутск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка многофункциональных устройств для нужд ГАУ "МФЦ РС (Я)"
Начальная цена
1 400 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
14 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с аукционной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с аукционной документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАУ МФЦ РС(Я)
Все закупки и тендеры ГАУ МФЦ РС(Я)
Адрес местонахождения
677000, Республика Саха (Якутия), , Якутск, Аммосова, 18, каб. 2.16
26.20
47.41.4
Документация лота
Кол-во: 50
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.