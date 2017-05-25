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    Главная / Торги / Поставка многофункциональных устройств для нужд ГАУ "МФЦ РС (Я)"

    Поставка многофункциональных устройств для нужд ГАУ "МФЦ РС (Я)"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.05.2017 04:0025.05.2017 04:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705090432Дата и время окончания срока приема заявок Поставка многофункциональных устройств для нужд ГАУ "МФЦ РС (Я)"ЯкутскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31705090432

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка многофункциональных устройств для нужд ГАУ "МФЦ РС (Я)"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Способ реализации

    Дата публикации

    05.05.2017 06:59

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Аукционная документация

    Аукционная документация (pdf)

    Техническое задание

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)
    Все закупки и тендеры ГАУ МФЦ РС(Я)

    Юридический адрес

    677000, Республика Саха (Якутия), , Якутск, Аммосова, 18, каб. 2.16

    Почтовый адрес

    677000, Республика Саха (Якутия), , Якутск, Аммосова, 18, каб. 2.16

    Контактный телефон

    +7 4112 40-59-53

    Факс

    Адрес электронной почты

    mfc.dogovor@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мартынов Айсен Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Якутск

    Закупки и тендеры Саха /Якутия/ Республика

    Закупки и тендеры Услуги по розничной торговле офисными машинами и оборудованием в специализированных магазинах

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка многофункциональных устройств для нужд ГАУ "МФЦ РС (Я)"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.05.2017 04:00 GMT +325.05.2017 04:0025.05.2017 04:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705090432Дата и время окончания срока приема заявок Поставка многофункциональных устройств для нужд ГАУ "МФЦ РС (Я)"Якутск

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    25.05.2017 05:0025.05.2017 05:0025.05.2017 05:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31705090432Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка многофункциональных устройств для нужд ГАУ "МФЦ РС (Я)"Якутск

    Дата и время проведения

    29.05.2017 09:0029.05.2017 09:0029.05.2017 09:00Europe/MoscowДата и время проведения 31705090432Дата и время проведения Поставка многофункциональных устройств для нужд ГАУ "МФЦ РС (Я)"Якутск

    Подведение итогов не позднее

    29.05.2017 11:0029.05.2017 11:0029.05.2017 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705090432Подведение итогов не позднее Поставка многофункциональных устройств для нужд ГАУ "МФЦ РС (Я)"Якутск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.05.201729.05.2017 11:0029.05.2017 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705090432Подведение итогов не позднее Поставка многофункциональных устройств для нужд ГАУ "МФЦ РС (Я)"Якутск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка многофункциональных устройств для нужд ГАУ "МФЦ РС (Я)"

    Начальная цена

    1 400 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    14 000,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с аукционной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с аукционной документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с аукционной документацией

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАУ МФЦ РС(Я)
    Все закупки и тендеры ГАУ МФЦ РС(Я)

    Адрес местонахождения

    677000, Республика Саха (Якутия), , Якутск, Аммосова, 18, каб. 2.16

    Классификатор ОКПД2

    26.20

    Компьютеры и периферийное оборудование

    Классификатор ОКВЭД2

    47.41.4

    Торговля розничная офисными машинами и оборудованием в специализированных магазинах

    Документация лота

    Техническое задание

    11.05.2017

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка многофункциональных устройств для нужд ГАУ "МФЦ РС (Я)""

    Кол-во: 50

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