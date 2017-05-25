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Номер извещения
ГП705154
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка кабельной продукции для нужд ООО "Эльгауголь"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
05.05.2017 05:28
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1
Почтовый адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1
Контактный телефон
7-4114-92302
Факс
+7 41147 9-21-61
Адрес электронной почты
Elena.Yuvacheva@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Ювачева Елена Николаевна
Место рассмотрения предложений
Нерюнгри
Закупки и тендеры Услуги по оптовой и розничной торговле; услуги по ремонту автотранспортных средств и мотоциклов
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Закупка кабельной продукции для нужд ООО "Эльгауголь"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.05.2017 10:00 GMT +325.05.2017 10:0025.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705154Дата и время окончания срока приема заявок Закупка кабельной продукции для нужд ООО "Эльгауголь"Нерюнгри
Дата и время вскрытия заявок
25.05.2017 10:3025.05.2017 10:3025.05.2017 10:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705154Дата и время вскрытия заявок Закупка кабельной продукции для нужд ООО "Эльгауголь"Нерюнгри
Подведение итогов не позднее
31.08.2017 10:0031.08.2017 10:0031.08.2017 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705154Подведение итогов не позднее Закупка кабельной продукции для нужд ООО "Эльгауголь"Нерюнгри
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка кабельной продукции для нужд ООО "Эльгауголь"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно перечня
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
1. ПОВАГОННЫЕ ОТПРАВКИ 1.1. Ст. Верхнезейск ДВ ЖД, код 913206 Грузополучатель: АО «МШСС», код 6187, ОКПО 98288783 Почтовый адрес: 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Северная 5 в особых отметках указывать: с подачей на Верхний Улак, (груз для ООО «Эльгауголь») 2. КОНТЕЙНЕРНЫЕ ОТПРАВКИ 2.1. 20т футовые контейнеры Ст. Верхнезейск ДВ ЖД, код 913206 Грузополучатель: ООО «Мечел Транс Восток», код 6192, ОКПО 61403108 Почтовый адрес: 676290, Амурская область, г. Тында, ул. Советская, 1, каб. 102 в особых отметках указывать: с подачей на Верхний Улак, (груз для АО «МШСС») Важно: В случае отправки 20-футовым контейнером просчитывать стоимость платформы. 2.2. 40т футовые контейнеры Ст. Верхнезейск ДВ ЖД, код 913206 Грузополучатель: ООО «Мечел Транс Восток», код 6192, ОКПО 61403108 Почтовый адрес: 676290, Амурская область, г. Тында, ул. Советская, 1, каб. 102 в особых отметках указывать: с подачей на Верхний Улак, (груз для АО «МШСС») 3. ОТПРАВКА БАГАЖОМ 3.1. Отправка на ст. Улак, Амурская область ТК ООО «Азимут» Ст. Улак ДВ ЖД Грузополучатель: АО «МШСС» (груз для ООО «Эльгауголь») Важно: Одно место не должно превышать 200 кг.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Эльгауголь
Все закупки и тендеры Эльгауголь
Адрес местонахождения
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1
27.32.12.000
G
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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Кол-во: 200
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Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 400
Кол-во: 1100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 500
Кол-во: 500
Кол-во: 200
Кол-во: 300
Кол-во: 300
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