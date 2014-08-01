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Номер извещения
ГП407007
Уникальный номер закупки
543-30И
Наименование закупки
Продажа горизонтально-расточного станка мод. F-300 LN производства Forest-Liné (Франция)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
30.06.2014 22:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
Почтовый адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
Контактный телефон
+7 343 310-05-66
Факс
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Адрес электронной почты
m.g.krotov@ekb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кротов Максим Георгиевич
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Горизонтально-расточной станок мод. F-300 LN производства Forest-Liné (Франция) в комплектации "как есть" (состояние рабочее)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.08.2014 10:00 GMT +301.08.2014 10:0001.08.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП407007Дата и время окончания срока приема заявок Горизонтально-расточной станок мод. F-300 LN производства Forest-Liné (Франция) в комплектации "как есть" (состояние рабочее)Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
01.09.2014 10:0001.09.2014 10:0001.09.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП407007Дата и время вскрытия заявок Горизонтально-расточной станок мод. F-300 LN производства Forest-Liné (Франция) в комплектации "как есть" (состояние рабочее)Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Горизонтально-расточной станок мод. F-300 LN производства Forest-Liné (Франция) в комплектации "как есть" (состояние рабочее)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Горизонтально-расточной станок мод. F-300 LN производства Forest-Liné (Франция) в комплектации "как есть" (состояние рабочее)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ОАО УралхиммашРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО УРАЛХИММАШ
Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ
Адрес местонахождения
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
Отсутствуют
D
Документация лота
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