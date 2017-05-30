Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Безналичный расчет. Оплата за выполненные работы производится Заказчиком безналичным расчетом путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика в течение 10 (десяти) дней после предоставления Подрядчиком справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 на основании подписанного Акта приемки законченного комплекса работ и представления Подрядчиком полного комплекса исполнительной документации.