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Номер извещения
31705090207
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка запасных частей и комплектующих для 9А34
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
05.05.2017 04:06
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
680041, Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровск, кедровый переулок, 8 корпус В
Почтовый адрес
680041, Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровск, кедровый переулок, 8 корпус В
Контактный телефон
+7 4212 53-02-52
Факс
Адрес электронной почты
khrtz@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Скибенко Владимир Иванович
Место рассмотрения предложений
680041, Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровск, кедровый переулок, 8 корпус В
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка запасных частей и комплектующих для 9А34
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.05.2017 02:00 GMT +315.05.2017 02:0015.05.2017 02:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705090207Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей и комплектующих для 9А34680041, Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровск, кедровый переулок, 8 корпус В
Дата и время вскрытия заявок
15.05.2017 02:0015.05.2017 02:0015.05.2017 02:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705090207Дата и время вскрытия заявок Поставка запасных частей и комплектующих для 9А34680041, Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровск, кедровый переулок, 8 корпус В
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запасных частей и комплектующих для 9А34
Начальная цена
457 294,67
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно условий Технического задания
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
680041, Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровск, кедровый переулок, 8 корпус ВРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
680041, Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровск, кедровый переулок, 8 корпус В
45
29.1
Документация лота
Кол-во: 0
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