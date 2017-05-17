Поставка замков люка в сборе для ремонта танк – контейнеров в контейнерном депо для нужд филиала АО «Нефтетранспорт» в г. Салават

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП705191 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Поставка замков люка в сборе для ремонта танк – контейнеров в контейнерном депо для нужд филиала АО «Нефтетранспорт» в г. Салават Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос котировок Способ реализации Дата публикации

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