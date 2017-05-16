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    Главная / Торги / Поставка двигателя внутреннего сгорания для экскаватора HITACHI ZX-160 для нужд ЗАО «ЦТПС»

    Поставка двигателя внутреннего сгорания для экскаватора HITACHI ZX-160 для нужд ЗАО «ЦТПС»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.05.2017 10:3016.05.2017 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705089662Дата и время окончания срока приема заявок Поставка двигателя внутреннего сгорания для экскаватора HITACHI ZX-160 для нужд ЗАО «ЦТПС»г.Тула, ул. Менделеевская, д. 11, к. 301Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31705089662

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка двигателя внутреннего сгорания для экскаватора HITACHI ZX-160 для нужд ЗАО «ЦТПС»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    04.05.2017 17:34

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация о закупке

    Уведомление о продлении срока

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество «Центргаз»
    Все закупки и тендеры АО «Центргаз»

    Юридический адрес

    300041, Российская Федерация, Тульская область, Тула, Менделеевская, д. 11

    Почтовый адрес

    300041, Российская Федерация, Тульская область, Тула, Менделеевская, д. 11

    Контактный телефон

    +7 4872 31-18-38

    Факс

    +7 4872 30-71-51

    Адрес электронной почты

    zakupki@centrgaz-gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Родин Олег Викторович

    Место рассмотрения предложений

    г.Тула, ул. Менделеевская, д. 11, к. 301

    Закупки и тендеры Тульская Область

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле прочими машинами, оборудованием и инструментами

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка двигателя внутреннего сгорания для экскаватора HITACHI ZX-160 для нужд ЗАО «ЦТПС»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.05.2017 10:30 GMT +316.05.2017 10:3016.05.2017 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705089662Дата и время окончания срока приема заявок Поставка двигателя внутреннего сгорания для экскаватора HITACHI ZX-160 для нужд ЗАО «ЦТПС»г.Тула, ул. Менделеевская, д. 11, к. 301

    Дата и время вскрытия заявок

    16.05.2017 11:0016.05.2017 11:0016.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705089662Дата и время вскрытия заявок Поставка двигателя внутреннего сгорания для экскаватора HITACHI ZX-160 для нужд ЗАО «ЦТПС»г.Тула, ул. Менделеевская, д. 11, к. 301

    Подведение итогов не позднее

    22.05.2017 16:0022.05.2017 16:0022.05.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705089662Подведение итогов не позднее Поставка двигателя внутреннего сгорания для экскаватора HITACHI ZX-160 для нужд ЗАО «ЦТПС»г.Тула, ул. Менделеевская, д. 11, к. 301

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.05.201722.05.2017 16:0022.05.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705089662Подведение итогов не позднее Поставка двигателя внутреннего сгорания для экскаватора HITACHI ZX-160 для нужд ЗАО «ЦТПС»г.Тула, ул. Менделеевская, д. 11, к. 301

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка двигателя внутреннего сгорания для экскаватора HITACHI ZX-160 для нужд ЗАО «ЦТПС»

    Начальная цена

    1 462 901,13

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией о закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией о закупкеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией о закупке

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЗАО "ЦТПС"
    Все закупки и тендеры ЗАО "ЦТПС"

    Адрес местонахождения

    300026, Российская Федерация, Тульская область, Тула, Скуратовская, 110

    Классификатор ОКПД2

    28.92.61.120

    Комплектующие (запасные части) машин для выемки грунта, не имеющие самостоятельных группировок

    Классификатор ОКВЭД2

    46.6

    Торговля оптовая прочими машинами, оборудованием и принадлежностями

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка двигателя внутреннего сгорания для экскаватора HITACHI ZX-160 для нужд ЗАО «ЦТПС»"

    Кол-во: 1

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