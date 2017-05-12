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Номер извещения
ГП705148
Уникальный номер закупки
31
Наименование закупки
Мешки полипропиленовые с вшитым вкладышем. ГОСТ 52564-2006
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
04.05.2017 16:53
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
309070, Российская Федерация, Белгородская область, Строитель, Зайцева, 1
Почтовый адрес
309070, Российская Федерация, Белгородская область, Строитель, Зайцева, 1
Контактный телефон
+7 4722 58-64-00 доб. 70135
Факс
+7 4722 58-64-00
Адрес электронной почты
e.svistelnikova@agrohold.ru
Ф.И.О. контактного лица
Свистельникова Евгения Александровна
Место рассмотрения предложений
Белгород
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Мешки полипропиленовые белые с вшитым вкладышем. ГОСТ 52564-2006. Плотность не менее 77,85 г/м2. Верх мешка подвернут и подшит. Размер 50*83.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.05.2017 12:00 GMT +312.05.2017 12:0012.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705148Дата и время окончания срока приема заявок Мешки полипропиленовые белые с вшитым вкладышем. ГОСТ 52564-2006. Плотность не менее 77,85 г/м2. Верх мешка подвернут и подшит. Размер 50*83.Белгород
Дата и время вскрытия заявок
12.05.2017 12:0012.05.2017 12:0012.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705148Дата и время вскрытия заявок Мешки полипропиленовые белые с вшитым вкладышем. ГОСТ 52564-2006. Плотность не менее 77,85 г/м2. Верх мешка подвернут и подшит. Размер 50*83.Белгород
Подведение итогов не позднее
22.05.2017 10:0022.05.2017 10:0022.05.2017 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705148Подведение итогов не позднее Мешки полипропиленовые белые с вшитым вкладышем. ГОСТ 52564-2006. Плотность не менее 77,85 г/м2. Верх мешка подвернут и подшит. Размер 50*83.Белгород
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Мешки полипропиленовые белые с вшитым вкладышем. ГОСТ 52564-2006. Плотность не менее 77,85 г/м2. Верх мешка подвернут и подшит. Размер 50*83.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
60 000 шт
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ООО «Прохоровские Комбикорма», ИНН 3115006491: 309000, Белгородская обл., Прохоровский район, п. Прохоровка, ул. К.Маркса, 134.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ТД Агроторг
Все закупки и тендеры ТД Агроторг
Адрес местонахождения
309070, Российская Федерация, Белгородская область, Строитель, Зайцева, 1
13.9
D
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 60000
Мешки полипропиленовые белые с яркой полосой с вшитым вкладышем. ГОСТ 52564-2006. Плотность не менее 77,85 г/м2. Верх мешка подвернут и подшит. Размер 50*83.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.05.2017 12:00 GMT +312.05.2017 12:0012.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705148Дата и время окончания срока приема заявок Мешки полипропиленовые белые с яркой полосой с вшитым вкладышем. ГОСТ 52564-2006. Плотность не менее 77,85 г/м2. Верх мешка подвернут и подшит. Размер 50*83.Белгород
Дата и время вскрытия заявок
12.05.2017 12:0012.05.2017 12:0012.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705148Дата и время вскрытия заявок Мешки полипропиленовые белые с яркой полосой с вшитым вкладышем. ГОСТ 52564-2006. Плотность не менее 77,85 г/м2. Верх мешка подвернут и подшит. Размер 50*83.Белгород
Подведение итогов не позднее
22.05.2017 10:0022.05.2017 10:0022.05.2017 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705148Подведение итогов не позднее Мешки полипропиленовые белые с яркой полосой с вшитым вкладышем. ГОСТ 52564-2006. Плотность не менее 77,85 г/м2. Верх мешка подвернут и подшит. Размер 50*83.Белгород
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
22.05.201722.05.2017 10:0022.05.2017 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705148Подведение итогов не позднее Мешки полипропиленовые белые с яркой полосой с вшитым вкладышем. ГОСТ 52564-2006. Плотность не менее 77,85 г/м2. Верх мешка подвернут и подшит. Размер 50*83.Белгород
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Мешки полипропиленовые белые с яркой полосой с вшитым вкладышем. ГОСТ 52564-2006. Плотность не менее 77,85 г/м2. Верх мешка подвернут и подшит. Размер 50*83.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
40000 шт
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ООО «Прохоровские Комбикорма», ИНН 3115006491: 309000, Белгородская обл., Прохоровский район, п. Прохоровка, ул. К.Маркса, 134.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ТД Агроторг
Все закупки и тендеры ТД Агроторг
Адрес местонахождения
309070, Российская Федерация, Белгородская область, Строитель, Зайцева, 1
13.9
C
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 47000
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