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Номер извещения
31705089350
Уникальный номер закупки
117
Наименование закупки
Выполнение работ по реконструкции модуля 3000, замена системы отопления на объекте расположенного по адресу: г. Москва, Дмитровское шоссе, д.110 стр.13.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
04.05.2017 16:46
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
127411, Российская Федерация, Москва, Дмитровское шоссе, 110
Почтовый адрес
127411, Российская Федерация, Москва, Дмитровское шоссе, 110
Контактный телефон
+7 495 627-11-08
Факс
+7 495 485-03-88
Адрес электронной почты
zakupki.lemz@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Валеев Алексей Алексеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Закупки и тендеры Работы по монтажу систем водопровода, канализации, отопления и кондиционирования воздуха
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Реконструкция модуля 3000 (замена системы отопления на 1 этаже)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.05.2017 15:00 GMT +326.05.2017 15:0026.05.2017 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705089350Дата и время окончания срока приема заявок Реконструкция модуля 3000 (замена системы отопления на 1 этаже)Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
01.06.2017 09:0001.06.2017 09:0001.06.2017 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31705089350Дата окончания срока рассмотрения заявок Реконструкция модуля 3000 (замена системы отопления на 1 этаже)Москва
Дата и время проведения
01.06.2017 09:3001.06.2017 09:3001.06.2017 09:30Europe/MoscowДата и время проведения 31705089350Дата и время проведения Реконструкция модуля 3000 (замена системы отопления на 1 этаже)Москва
Подведение итогов не позднее
07.06.2017 11:5507.06.2017 11:5507.06.2017 11:55Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705089350Подведение итогов не позднее Реконструкция модуля 3000 (замена системы отопления на 1 этаже)Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Реконструкция модуля 3000 (замена системы отопления на 1 этаже)
Начальная цена
2 503 056,46
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
125 152,82 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В полном объеме в соответствии с Технической частью (Часть III Документации о проведении открытого аукциона в электронной форме) и Проектом договора (Часть IV Документации о проведении открытого аукциона в электронной форме).
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Российская Федерация, 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 110.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО НПО ЛЭМЗ
Все закупки и тендеры АО НПО ЛЭМЗ
Адрес местонахождения
127411, Российская Федерация, Москва, Дмитровское шоссе, 110
43.22.12.120
43.22
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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