Условия договора

Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

В полном объеме в соответствии с Технической частью (Часть III Документации о проведении открытого аукциона в электронной форме) и Проектом договора (Часть IV Документации о проведении открытого аукциона в электронной форме).