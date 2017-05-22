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    Главная / Торги / Полное изготовление по кооперации редукторов

    Полное изготовление по кооперации редукторов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.05.2017 11:0022.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705147Дата и время окончания срока приема заявок Полное изготовление по кооперации редукторов ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП705147

    Уникальный номер закупки

    329

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Полное изготовление по кооперации редукторов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    04.05.2017 16:45

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение о проведении закупки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Юридический адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Почтовый адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Контактный телефон

    +7 343 327-50-72

    Факс

    +7 343 336-69-79

    Адрес электронной почты

    E.Zarovnyatnykh@uralmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Заровнятных Егор Валерьевич

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Полное изготовление по кооперации редукторов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.05.2017 11:00 GMT +322.05.2017 11:0022.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705147Дата и время окончания срока приема заявок Полное изготовление по кооперации редукторов Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    22.05.2017 11:0022.05.2017 11:0022.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705147Дата и время вскрытия заявок Полное изготовление по кооперации редукторов Екатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    13.06.2017 11:0013.06.2017 11:0013.06.2017 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705147Подведение итогов не позднее Полное изготовление по кооперации редукторов Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.06.201713.06.2017 11:0013.06.2017 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705147Подведение итогов не позднее Полное изготовление по кооперации редукторов Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Полное изготовление по кооперации редукторов

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно запросу

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно запросуРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно запросу

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралмашзавод
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Адрес местонахождения

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Классификатор ОКПД2

    25.99.99.100

    Услуги по производству прочих металлических изделий, не включенных в другие группировки, отдельные, выполняемые субподрядчиком

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Редуктор хода ч. 1080.28.00-3СБ (ЭКГ-5А)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 2"

    "Редуктор поворота ч. 1086.16.00СБ (ЭКГ-5А)"

    Кол-во: 3

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    10.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
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    1
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