Открытый редукцион №ОР17-04-32 на приобретение лицензий на программное обеспечение компании Avaya для нужд Банка ГПБ (АО).

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Срок поставки программного обеспечения: в течение 10 дней с даты подписания Договора. Условия оплаты: оплата программного обеспечения (ПО) в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания Акта сдачи-приемки ПО. Авансирование не предусмотрено.