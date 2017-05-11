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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31705088781
Уникальный номер закупки
33/П-ЭЗК2017
Наименование закупки
Поставка промышленных товаров
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
04.05.2017 15:38
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620033, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ПРОЕЗЖАЯ, 9-А,
Почтовый адрес
620033, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ПРОЕЗЖАЯ, 9-А
Контактный телефон
+7 846 332-13-22
Факс
+7 846 333-77-74
Адрес электронной почты
d.erepov@oaovoentorg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ерепов Дмитрий Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка промышленных товаров
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.05.2017 11:00 GMT +311.05.2017 11:0011.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705088781Дата и время окончания срока приема заявок Поставка промышленных товаровЕкатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
11.05.2017 11:0011.05.2017 11:0011.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705088781Дата и время вскрытия заявок Поставка промышленных товаровЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка промышленных товаров
Начальная цена
2 642 350,78
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
505652 шт
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Саратовская область, г. Вольск, ул. Маршала Жукова, д. 12Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ВОЕНТОРГ-ЦЕНТР
Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ЦЕНТР
Адрес местонахождения
620033, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ПРОЕЗЖАЯ, 9-А,
620033, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ПРОЕЗЖАЯ, 9-А
22.29
22.29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 505652
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