Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Условия оплаты: оплата по факту поставки всего оборудования и подписания товарной накладной. Авансирование не предусмотрено. Срок поставки оборудования не более 5 (пяти) недель с даты объявления победителя редукциона.