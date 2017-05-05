www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП705141
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка плит аэродромных ПАГ-14 (новых) на объект строительства Есипово (МО, Солнечногорский р-он).
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
04.05.2017 15:47
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1
Почтовый адрес
142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1
Контактный телефон
+7 495 660-91-91 доб. 166
Факс
+7 495 660-91-91
Адрес электронной почты
pavel.vlasov@mega-stroy.su
Ф.И.О. контактного лица
Власов Павел Борисович
Место рассмотрения предложений
Домодедово
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка плит аэродромных ПАГ-14 (новых) ГОСТ 25912.4-91 25912.0-91 на объект строительства Есипово (МО, Солнечногорский р-он). Требуемая дата начала поставки продукции : 7.05.17 Требуемое количество продукции в день : 20 штук
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.05.2017 09:00 GMT +305.05.2017 09:0005.05.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705141Дата и время окончания срока приема заявок Поставка плит аэродромных ПАГ-14 (новых) ГОСТ 25912.4-91 25912.0-91 на объект строительства Есипово (МО, Солнечногорский р-он). Требуемая дата начала поставки продукции : 7.05.17 Требуемое количество продукции в день : 20 штукДомодедово
Дата и время вскрытия заявок
05.05.2017 09:0005.05.2017 09:0005.05.2017 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705141Дата и время вскрытия заявок Поставка плит аэродромных ПАГ-14 (новых) ГОСТ 25912.4-91 25912.0-91 на объект строительства Есипово (МО, Солнечногорский р-он). Требуемая дата начала поставки продукции : 7.05.17 Требуемое количество продукции в день : 20 штукДомодедово
Подведение итогов не позднее
05.05.2017 10:3005.05.2017 10:3005.05.2017 10:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705141Подведение итогов не позднее Поставка плит аэродромных ПАГ-14 (новых) ГОСТ 25912.4-91 25912.0-91 на объект строительства Есипово (МО, Солнечногорский р-он). Требуемая дата начала поставки продукции : 7.05.17 Требуемое количество продукции в день : 20 штукДомодедово
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
05.05.201705.05.2017 10:3005.05.2017 10:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705141Подведение итогов не позднее Поставка плит аэродромных ПАГ-14 (новых) ГОСТ 25912.4-91 25912.0-91 на объект строительства Есипово (МО, Солнечногорский р-он). Требуемая дата начала поставки продукции : 7.05.17 Требуемое количество продукции в день : 20 штукДомодедово
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка плит аэродромных ПАГ-14 (новых) ГОСТ 25912.4-91 25912.0-91 на объект строительства Есипово (МО, Солнечногорский р-он). Требуемая дата начала поставки продукции : 7.05.17 Требуемое количество продукции в день : 20 штук
Начальная цена
16 280,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
154 штуки
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
МО, Солнечногорский р-он, Есипово. Схема проезда предоставляется.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Реконструкция
Все закупки и тендеры Реконструкция
Адрес местонахождения
142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1
23.61
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 154
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.