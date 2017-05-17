Открытый редукцион № ОР17-04-30 на поставку жестких дисков Western Digital для нужд Банка ГПБ (АО).

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Условия оплаты: в течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания актов сдачи-приёмки оборудования. Авансирование не предусмотрено. Срок и место поставки оборудования: не более 10 (десяти) дней с даты подписания Договора.