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Номер извещения
ГП705136
Уникальный номер закупки
327
Наименование закупки
Запрос коммерческих предложений на закупку ламп
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
04.05.2017 15:23
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Почтовый адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Контактный телефон
+7 343 327-12-50
Факс
+7 343 336-69-79
Адрес электронной почты
k.esibekova@uralmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Есибекова Ксения Андреевна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Запрос коммерческих предложений на закупку ламп
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.05.2017 11:00 GMT +315.05.2017 11:0015.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705136Дата и время окончания срока приема заявок Запрос коммерческих предложений на закупку лампЕкатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
15.05.2017 11:0015.05.2017 11:0015.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705136Дата и время вскрытия заявок Запрос коммерческих предложений на закупку лампЕкатеринбург
Подведение итогов не позднее
04.08.2017 15:0004.08.2017 15:0004.08.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705136Подведение итогов не позднее Запрос коммерческих предложений на закупку лампЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запрос коммерческих предложений на закупку ламп
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно запросу
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Склад ПАО УралмашзаводРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Уралмашзавод
Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод
Адрес местонахождения
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
27.40.22.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 240
Кол-во: 1680
Кол-во: 8
Кол-во: 240
Кол-во: 80
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