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    Главная / Торги / Закупка запасных частей к горным сверлам

    Закупка запасных частей к горным сверлам

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.07.2014 15:0007.07.2014 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП407008Дата и время окончания срока приема заявок Запасные части к горным сверламМосковская область, г. Одинцово, ул. Западная, д. 21, стр. 39Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП407008

    Уникальный номер закупки

    14

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка запасных частей к горным сверлам

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    01.07.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество Трансинжстрой
    Все закупки и тендеры АО Трансинжстрой

    Юридический адрес

    101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1

    Почтовый адрес

    101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1

    Контактный телефон

    +7 495 599-47-18

    Факс

    +7 495 604-42-44

    Адрес электронной почты

    marina.g@uptk.tinso.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Городецкая Марина Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Московская область, г. Одинцово, ул. Западная, д. 21, стр. 39

    Закупки и тендеры Московская Область

    Закупки и тендеры Сооружения и строительные работы

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Запасные части к горным сверлам

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    07.07.2014 15:00 GMT +307.07.2014 15:0007.07.2014 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП407008Дата и время окончания срока приема заявок Запасные части к горным сверламМосковская область, г. Одинцово, ул. Западная, д. 21, стр. 39

    Дата и время вскрытия заявок

    07.07.2014 15:0007.07.2014 15:0007.07.2014 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП407008Дата и время вскрытия заявок Запасные части к горным сверламМосковская область, г. Одинцово, ул. Западная, д. 21, стр. 39

    Подведение итогов не позднее

    08.07.2014 14:0008.07.2014 14:0008.07.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП407008Подведение итогов не позднее Запасные части к горным сверламМосковская область, г. Одинцово, ул. Западная, д. 21, стр. 39

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.07.201408.07.2014 14:0008.07.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП407008Подведение итогов не позднее Запасные части к горным сверламМосковская область, г. Одинцово, ул. Западная, д. 21, стр. 39

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запасные части к горным сверлам

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Продукция прозводства не ранее 2014 года. Доставка за счет Поставщика, стоимость услуг по доставке включена в стоимость продукции. Поставка продукции в июле 2014 года

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    по месту нахождения Заказчика - Московская область, г. Одинцово, ул. Западная, д. 21, стр. 39Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    отсрочка платежа не менее 10 календарных дней
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Трансинжстрой
    Все закупки и тендеры АО Трансинжстрой

    Адрес местонахождения

    101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    F

    СТРОИТЕЛЬСТВО

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Горное сверло (пневмосверло) "

    Кол-во: 8

    "Позиция 2"

    "Муфта боковой промывки ПП54ВБ.0-99"

    Кол-во: 10

    "Позиция 3"

    "Переходник СР3М.140-сб"

    Кол-во: 10

    "Позиция 4"

    "Кран Ду-15"

    Кол-во: 10

    "Позиция 5"

    "Манжета 45х65х10"

    Кол-во: 10

    "Позиция 6"

    "Манжета 40-30"

    Кол-во: 50

    "Позиция 7"

    "Патрон СР3.401С"

    Кол-во: 10

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