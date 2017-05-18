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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31705088642
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
выполнение работ по тиражированию журнала «Вологодский ЛАД»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
04.05.2017 15:21
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
160000, ОБЛ ВОЛОГОДСКАЯ, Г ВОЛОГДА, УЛ КОЗЛЕНСКАЯ, 33,
Почтовый адрес
160000, г. Вологда, ул. Козленская, 33
Контактный телефон
+7 8172 72-12-62
Факс
+7 8172 72-32-51
Адрес электронной почты
alekseev@krassever.ru
Ф.И.О. контактного лица
Алексеев Михаил Юрьевич
Место рассмотрения предложений
Вологда
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение работ по тиражированию журнала «Вологодский ЛАД»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.05.2017 18:00 GMT +318.05.2017 18:0018.05.2017 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705088642Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по тиражированию журнала «Вологодский ЛАД»Вологда
Дата и время вскрытия заявок
19.05.2017 10:0019.05.2017 10:0019.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705088642Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по тиражированию журнала «Вологодский ЛАД»Вологда
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по тиражированию журнала «Вологодский ЛАД»
Начальная цена
315 600,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
тиражирование 2х номеров по 1500 штук каждый
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Место выполнения работ – весь мир, с предоставлением результатов работ Заказчику по адресу: г. Вологда, ул. Козленская, д.33, 3 этажРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АУ ВО ВОЛОГОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
Все закупки и тендеры АУ ВО ВОЛОГОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
Адрес местонахождения
160000, ОБЛ ВОЛОГОДСКАЯ, Г ВОЛОГДА, УЛ КОЗЛЕНСКАЯ, 33,
160000, г. Вологда, ул. Козленская, 33
18.12.13.000
18.12
Документация лота
Кол-во: 3
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