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Номер извещения
ГП705204
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос предложений на поставку: Канат односторонней свивки 52.0-Г-В-О-Н-1770 ГОСТ 7669-80 и Канат односторонней свивки 57.0-Г-В-О-Н-1770 ГОСТ 7669-80
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
05.05.2017 15:26
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-89-39
Факс
Адрес электронной почты
Yuliya.Egunova@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Егунова Юлия Геннадьевна
Место рассмотрения предложений
Колпино
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка Каната односторонней свивки 52.0-Г-В-О-Н-1770 ГОСТ 7669-80 и Каната односторонней свивки 57.0-Г-В-О-Н-1770 ГОСТ 7669-80
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.05.2017 09:00 GMT +317.05.2017 09:0017.05.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705204Дата и время окончания срока приема заявок Закупка Каната односторонней свивки 52.0-Г-В-О-Н-1770 ГОСТ 7669-80 и Каната односторонней свивки 57.0-Г-В-О-Н-1770 ГОСТ 7669-80 Колпино
Дата и время вскрытия заявок
17.05.2017 09:0017.05.2017 09:0017.05.2017 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705204Дата и время вскрытия заявок Закупка Каната односторонней свивки 52.0-Г-В-О-Н-1770 ГОСТ 7669-80 и Каната односторонней свивки 57.0-Г-В-О-Н-1770 ГОСТ 7669-80 Колпино
Подведение итогов не позднее
25.05.2017 09:0025.05.2017 09:0025.05.2017 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705204Подведение итогов не позднее Закупка Каната односторонней свивки 52.0-Г-В-О-Н-1770 ГОСТ 7669-80 и Каната односторонней свивки 57.0-Г-В-О-Н-1770 ГОСТ 7669-80 Колпино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка Каната односторонней свивки 52.0-Г-В-О-Н-1770 ГОСТ 7669-80 и Каната односторонней свивки 57.0-Г-В-О-Н-1770 ГОСТ 7669-80
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно извещения
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно извещенияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
25.93.11.120
25.93.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1760
Кол-во: 1140
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