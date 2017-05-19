Условия договора

Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

Наши условия: 1. Предоставить документы, подтверждающие полномочия организации на данный вид деятельности.. 2. Представить реквизиты организации. 3. Стоимость с НДС 4. Срок выполнения работ должен быть не более 1-ого месяца 5. Срок гарантии должен быть не менее 24 месяцев