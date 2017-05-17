Открытый редукцион № ОР17-04-28 на приобретение прав на использование ПО «Atlassian JIRA» и плагинов расширения для нужд Банка ГПБ (АО) (Лот №1: приобретение прав на использование программного обеспечения «Atlassian JIRA» и плагинов расширения (расширение уже имеющихся Экземпляров ПО с 500 Users до 2000 Users)

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП705130 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Открытый редукцион № ОР17-04-28 на приобретение прав на использование ПО «Atlassian JIRA» и плагинов расширения для нужд Банка ГПБ (АО) (Лот №1: приобретение прав на использование программного обеспечения «Atlassian JIRA» и плагинов расширения (расширение уже имеющихся Экземпляров ПО с 500 Users до 2000 Users) Валюта процедуры USD Способ закупки Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры Изменения в извещении

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Филиал Газпромбанк (Акционерное общество) Западно-Сибирский

Все закупки и тендеры Филиал Газпромбанк (Акционерное общество) Западно-Сибирский Юридический адрес 630105, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Кавалерийская, 2 Почтовый адрес 630105, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Кавалерийская, 2 Контактный телефон +7 495 913-78-74 Факс {} Адрес электронной почты Alexey.Monahov@gazprombank.ru Ф.И.О. контактного лица Тареева Ирина Владимировна Место рассмотрения предложений Москва Закупки и тендеры Москва Город Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru