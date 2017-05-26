Оказание услуг по осуществлению ихтиологических наблюдений над эффективностью рыбозащитных устройств на водозаборах с целью определения размера ущерба, нанесенного водным биоресурсам р. Иртыш для нужд ОАО «ОмскВодоканал»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31705090307 Уникальный номер закупки 157/2017 Номер закупки Наименование закупки Оказание услуг по осуществлению ихтиологических наблюдений над эффективностью рыбозащитных устройств на водозаборах с целью определения размера ущерба, нанесенного водным биоресурсам р. Иртыш для нужд ОАО «ОмскВодоканал» Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры Закупочная документация

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОМСКВОДОКАНАЛ

Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ Юридический адрес 644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2, Почтовый адрес 644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2 Контактный телефон +7 3812 31-42-29 доб. 1297 Факс +7 3812 30-35-49 Адрес электронной почты i.orlova@rosvodokanal.ru Ф.И.О. контактного лица Орлова Ирина Александровна Место рассмотрения предложений 644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой дирекции ОАО «ОмскВодоканал» Закупки и тендеры Омская Область Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru