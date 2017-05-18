Право заключения договора на закупку автомобильных шин для Общества с ограниченной ответственностью «Сочиводоканал» (закупка осуществляется только у субъектов малого и среднего предпринимательства)_ЗЦЭФ-64-2017

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31705088078 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Право заключения договора на закупку автомобильных шин для Общества с ограниченной ответственностью «Сочиводоканал» (закупка осуществляется только у субъектов малого и среднего предпринимательства)_ЗЦЭФ-64-2017 Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос котировок Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры Закупочная_документация

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Общество с ограниченной ответственностью Сочиводоканал

Все закупки и тендеры Сочиводоканал Юридический адрес 354065, Краснодарский край, , Сочи, ул. Гагарина, д. 73 Почтовый адрес 354065, Краснодарский край, , Сочи, ул. Гагарина, д. 73 Контактный телефон +7 8622 54-87-37 Факс +7 8622 54-88-48 Адрес электронной почты o_shulga@sochivodokanal.ru Ф.И.О. контактного лица Шульга Олеся Викторовна Место рассмотрения предложений Краснодарский край, г. Сочи, ул. Гагарина, 73 Закупки и тендеры Краснодарский Край Закупки и тендеры Комплектующие и принадлежности для автотранспортных средств прочие Ключевые слова:

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