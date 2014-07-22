www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31401300993
Уникальный номер закупки
31
Наименование закупки
поставка стенда измерений составных частей АФАР
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Способ реализации
Дата публикации
01.07.2014 06:37
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52,
Почтовый адрес
662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52
Контактный телефон
+7 39197 6-40-34
Факс
+7 39197 6-40-76
Адрес электронной почты
tasenko@iss-reshetnev.ru
Ф.И.О. контактного лица
Тасенко Надежда Михайловна
Место рассмотрения предложений
Железногорск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка стенда измерений составных частей АФАР
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.07.2014 05:10 GMT +322.07.2014 05:1022.07.2014 05:10Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401300993Дата и время окончания срока приема заявок поставка стенда измерений составных частей АФАРЖелезногорск
Дата и время вскрытия заявок
22.07.2014 05:10GMT +322.07.2014 05:1022.07.2014 05:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401300993Дата и время вскрытия заявок поставка стенда измерений составных частей АФАРЖелезногорск
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.07.201424.07.2014 08:0024.07.2014 08:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401300993Дата окончания срока рассмотрения заявок поставка стенда измерений составных частей АФАРЖелезногорск
Подведение итогов не позднее
24.07.2014 08:0024.07.2014 08:0024.07.2014 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401300993Подведение итогов не позднее поставка стенда измерений составных частей АФАРЖелезногорск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка стенда измерений составных частей АФАР
Начальная цена
111 783 972,03
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно V. Техническая часть конкурсной документации 1 КОМПЛЕКТ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
662970, Красноярский край, ЗАТО г. Железногорск, ул. Ленина, 52Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52,
662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52
Отсутствуют
33.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.