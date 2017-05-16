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Номер извещения
31705087917
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка материалов для замены остекления кабины экипажа
Валюта процедуры
USD
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
04.05.2017 14:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
Почтовый адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
Контактный телефон
+7 812 633-39-99 доб. 2463
Факс
{}
Адрес электронной почты
tender@rossiya-airlines.com
Ф.И.О. контактного лица
Харевич Ирина Александровна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка материалов для замены остекления кабины экипажа согласно требованиям AD 2012-02-06, B-744 №EI-XLE, Материалы для ВС B-744 №EI-XLE, B-744 №EI-XLC
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.05.2017 10:00 GMT +316.05.2017 10:0016.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705087917Дата и время окончания срока приема заявок Поставка материалов для замены остекления кабины экипажа согласно требованиям AD 2012-02-06, B-744 №EI-XLE, Материалы для ВС B-744 №EI-XLE, B-744 №EI-XLCСанкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
16.05.2017 10:0016.05.2017 10:0016.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705087917Дата и время вскрытия заявок Поставка материалов для замены остекления кабины экипажа согласно требованиям AD 2012-02-06, B-744 №EI-XLE, Материалы для ВС B-744 №EI-XLE, B-744 №EI-XLCСанкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
23.05.201723.05.2017 20:0023.05.2017 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705087917Подведение итогов не позднее Поставка материалов для замены остекления кабины экипажа согласно требованиям AD 2012-02-06, B-744 №EI-XLE, Материалы для ВС B-744 №EI-XLE, B-744 №EI-XLCСанкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка материалов для замены остекления кабины экипажа согласно требованиям AD 2012-02-06, B-744 №EI-XLE, Материалы для ВС B-744 №EI-XLE, B-744 №EI-XLC
Начальная цена
111 628,00
Валюта
USD
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
8 штук
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Склад ООО «А-Техникс», Терминал D, аэропорт Внуково, Москва, РоссияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
23.1
23.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 8
Поставка материалов для замены остекления кабины экипажа согласно требованиям AD 2012-02-06, B-744 №EI-XLE, Материалы для ВС B-744 №EI-XLJ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.05.2017 10:00 GMT +316.05.2017 10:0016.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705087917Дата и время окончания срока приема заявок Поставка материалов для замены остекления кабины экипажа согласно требованиям AD 2012-02-06, B-744 №EI-XLE, Материалы для ВС B-744 №EI-XLJСанкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
16.05.2017 10:0016.05.2017 10:0016.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705087917Дата и время вскрытия заявок Поставка материалов для замены остекления кабины экипажа согласно требованиям AD 2012-02-06, B-744 №EI-XLE, Материалы для ВС B-744 №EI-XLJСанкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка материалов для замены остекления кабины экипажа согласно требованиям AD 2012-02-06, B-744 №EI-XLE, Материалы для ВС B-744 №EI-XLJ
Начальная цена
55 814,00
Валюта
USD
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
4 штуки
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Склад ООО «А-Техникс», Терминал D, аэропорт Внуково, Москва, РоссияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
23.1
23.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 4
Поставка материалов для замены остекления кабины экипажа согласно требованиям AD 2012-02-06, B-744 №EI-XLE, Материалы для ВС B-744 №EI-XLI
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.05.2017 10:00 GMT +316.05.2017 10:0016.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705087917Дата и время окончания срока приема заявок Поставка материалов для замены остекления кабины экипажа согласно требованиям AD 2012-02-06, B-744 №EI-XLE, Материалы для ВС B-744 №EI-XLIСанкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
16.05.2017 10:0016.05.2017 10:0016.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705087917Дата и время вскрытия заявок Поставка материалов для замены остекления кабины экипажа согласно требованиям AD 2012-02-06, B-744 №EI-XLE, Материалы для ВС B-744 №EI-XLIСанкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка материалов для замены остекления кабины экипажа согласно требованиям AD 2012-02-06, B-744 №EI-XLE, Материалы для ВС B-744 №EI-XLI
Начальная цена
55 814,00
Валюта
USD
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
3 штуки
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Склад ООО «А-Техникс», Терминал D, аэропорт Внуково, Москва, РоссияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
23.1
23.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 3
Поставка материалов для замены остекления кабины экипажа согласно требованиям AD 2012-02-06, B-744 №EI-XLE, Материалы для ВС B-744 №EI-XLM
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.05.2017 10:00 GMT +316.05.2017 10:0016.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705087917Дата и время окончания срока приема заявок Поставка материалов для замены остекления кабины экипажа согласно требованиям AD 2012-02-06, B-744 №EI-XLE, Материалы для ВС B-744 №EI-XLMСанкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
16.05.2017 10:0016.05.2017 10:0016.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705087917Дата и время вскрытия заявок Поставка материалов для замены остекления кабины экипажа согласно требованиям AD 2012-02-06, B-744 №EI-XLE, Материалы для ВС B-744 №EI-XLMСанкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка материалов для замены остекления кабины экипажа согласно требованиям AD 2012-02-06, B-744 №EI-XLE, Материалы для ВС B-744 №EI-XLM
Начальная цена
55 814,00
Валюта
USD
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
3 штуки
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Склад ООО «А-Техникс», Терминал D, аэропорт Внуково, Москва, РоссияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
23.1
23.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 3
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